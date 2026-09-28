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Uz policijsko obezbjeđenje: U Banjaluku dopremljen materijal za opšte izbore (FOTO)

Uz policijsko obezbjeđenje: U Banjaluku dopremljen materijal za opšte izbore (FOTO)

Autor Dušan Volaš
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Izborni materijal za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini dopremljen je u Banjaluku, gdje je uz policijsko obezbjeđenje izvršen istovar glasačkih listića.

U Banjaluku dopremljen materijal za opšte izbore Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kamion sa zapakovanim paletama izbornog materijala stigao je pred zgradu Gradske uprave u Banjaluci, gdje su nadležni službenici izvršili prijem i evidenciju pošiljke.

Cjelokupan proces transporta i istovara osjetljivog materijala, koji uključuje glasačke listiće i prateću izbornu dokumentaciju, protekao je pod budnim okom pripadnika policije koji su obezbjeđivali lokaciju.

Nakon prijema i skladištenja pod strogim bezbjednosnim mjerama, izborni materijal će u skladu sa propisanim procedurama i rokovima biti distribuisan biračkim odborima na svim glasačkim mjestima na području grada.

Na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini, koji se održavaju 4. oktobra, birači će moći, prvi put, glasati uz upotrebu novih izbornih tehnologija.

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Tagovi

opšti izbori 2026. Banjaluka

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