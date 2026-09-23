U susret izborima: Ako kvar skenera bude trajao duže od dva sata, prelazi se na ručno glasanje

"Ukoliko kvar bude trajao duže od dva sata i ukoliko se ne mogne zamijeniti skener, prelazimo na ručno glasanje kako je i bilo"

Izvor: CIK BiH

S obzirom na to da će na biračkim mjestima u oktobru biti instalirano više od 5.200 skenera i isto toliko uređaja za biometrijsku identifikaciju birača, velika je vjerovatnoća da će neki od njih zakazati. U tom slučaju predviđeno je da se oni zamijene, a u slučaju da to nije moguće, glasanje će biti ručno kao i na svim dosadašnjim izborima.

"Ukoliko se pokvari uređaj za identifikaciju ili skener, to će se zamijeniti. Ukoliko kvar bude trajao duže od dva sata i ukoliko se ne mogne zamijeniti skener, prelazimo na ručno glasanje kako je i bilo", rekao je nedavno Vlado Rogić, član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Uređaj mjenjaju operater i predsjednik biračkog odbora

U slučaju kvara, uređaje mijenjaju predsjednik biračkog odbora ili njegov zamjenik i tehničar, odnosno operater, a procedura zamjene podrazumijeva isključivanje starog uređaja, prebacivanje USB stika iz starog u novi uređaj i uključivanje tog novog uređaja u struju. Nakon toga novi uređaj traži PIN za vanredne situacije, a u slučaju odbijanja tog PIN-a, biće neophodno kontaktirati kol centar. Poslije pravilno unesenog PIN koda, uređaju će biti potrebno minut-dva da se ponovo pokrene, a prema uputstvu koje su dobili operateri, podaci sa USB stika sa starog uređaja odmah će biti prebačeni na novi uređaj.

Operateri još nisu prošli obuku

Sve ovo potrebno je uraditi u roku od dva sata, a u slučaju da to ne bude moguće, birači će biti pozvani da glasaju kao i ranije i da se glasački listići ubacuju u glasačku kutiju.

"Još ne znamo gdje će biti ti novi uređaji. Navodno će biti rezerve u opštinskim i gradskim izbornim komisijama. Mi još nikakve obuke nismo imali, dobili smo samo neke materijale u PDF formatu da proučimo, tako da do detalja ne znamo proceduru. Pretpostavljam da će predsjednik biračkog odbora biti zadužen da obezbijedi taj novi uređaj iz opštinske ili gradske izborne komisije. Koliko to sve može trajati, ne znam i kako će biti na dan izbora u slučaju kvara još je nepoznanica", ispričao je za "Nezavisne novine" jedan od operatera koji je angažovan od strane "Smartmatica".

Osim brojnih nepoznanica u vezi sa zamjenom tehnologije, mnogo veći problem je to što u Bosnu i Hercegovinu još uvijek nisu stigli svi uređaji.

Misija za posmatranje izbora Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u svom izvještaju od 18. septembra navela je da se ozbiljno kasni u isporuci i uvođenju izborne tehnologije.

U BiH nisu isporučeni svi uređaji

U izvještaju je navedeno da zaključno sa 16. septembrom znatan dio od ukupno 6.000 naručenih skenera glasačkih listića i uređaja za biometrijsku identifikaciju birača kasni. Sa tim datumom CIK je primio 3.500 uređaja za identifikaciju birača i 2.680 skenera.

U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine juče nismo uspjeli saznati da li je u međuvremenu stiglo još uređaja. Obaveza za nabavku uređaja je na kompaniji "Smartmatic", koja je na tenderu, a koji su, kako navode o ODIHR-u, pratile kontroverze, dobila posao nabavke uređaja.

U principu, ODIHR je zaključio da kombinacija tehničkih kašnjenja, neraščišćenog pravnog okvira i slab nadzor nad finansiranjem izborne kampanje od strane političkih partija predstavlja ozbiljan izazov za integritet predstojećih izbora koji se održavaju 4. oktobra.

(Nezavisne/Mondo)