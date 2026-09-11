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CIK zadovoljan testnim izborima: Sistem uspješan, zakazala distribucija listića 1

CIK zadovoljan testnim izborima: Sistem uspješan, zakazala distribucija listića

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Centralna izborna komisija (CIK) BiH saopštila je da je "zadovoljna prvim pokazateljima danas održanih testnih izbora" iako na pojedinim biračkim mjestima nisu počeli na vrijeme zbog neblagovremenog dostavljanja glasačkih listića.

CIK o testnim izborima Izvor: CIK BiH

Na testnim izborima glasalo je 6.854 birača, a verifikacija birača otiskom prsta bila je 97,37 odsto uspješna.

Iz CIK-a su istakli da su posebno zadovoljni "u segmentu funkcionisanja sistema za praćenje i izvještavanje o identifikaciji i autentifikaciji birača i u segmentu bezbjedne transmisije izbornih rezultata sa biračkog mjesta prema Komisiji".

Transmisija izbornih rezultata prema CIK-u nakon zatvaranja biračkog mjesta ostvarena je u prosjeku za pet do 10 minuta, a testirana sajber bezbjednost i digitalno-forenzička spremnost izbornog informaciono-tehnološkog sistema pokazala je visok nivo bezbjednosti i spremnosti, naveli su iz Komisije.

Izvor: CIK BiH

CIK je danas organizovao testne izbore kao pripremnu aktivnost radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, bezbjednosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa.

Iz CIK-a su ranije danas priznali probleme na testnim izborima, odnosno da "zbog nepredviđenih okolnosti" nisu na vrijeme otvorena neka biračka mjesta.

"Za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za opšte izbore zakazane za 4. oktobar", istakli su iz CIK-a BiH. 

(Srna)

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Komentari 1

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Jaaa

Mogu misliti kako će ih transportovati popunjene, nakon izbora

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Hvala što ste poslali vijest.

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