Testno glasanje u Banjaluci: Nema listića, nema ni snimanja (Foto)

Danas se u BiH održava testno glasanje, odnosno građani imaju priliku da isprobaju nove tehnologije i vide kako će izgledati proces glasanja u oktobru.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Međutim, u Banjaluci to još uvijek nije moguće.

Naime, u prostorijama MZ Bulevar, gdje je testno glasanje trebalo biti održano, stigli su dobrovoljci, ali ne i glasački listići.

Takođe, ekipi našeg portala je rečeno da se sam proces ne može snimati.

Iz CIK-a je ranije saopšteno da se radi o "nepredviđenim okolnostima".

Razumijemo da se neplanirane stvari dešavaju, ali se postavlja pitanje kako će sve funkcionisati na pravim izborima, ako je test ovako neslavno počeo.