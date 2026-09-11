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Testno glasanje u Banjaluci: Nema listića, nema ni snimanja (Foto) 2

Testno glasanje u Banjaluci: Nema listića, nema ni snimanja (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Danas se u BiH održava testno glasanje, odnosno građani imaju priliku da isprobaju nove tehnologije i vide kako će izgledati proces glasanja u oktobru.

Testni izbori Izvor: Slaven Petković - Mondo

Međutim, u Banjaluci to još uvijek nije moguće.

Naime, u prostorijama MZ Bulevar, gdje je testno glasanje trebalo biti održano, stigli su dobrovoljci, ali ne i glasački listići.

Takođe, ekipi našeg portala je rečeno da se sam proces ne može snimati.

Iz CIK-a je ranije saopšteno da se radi o "nepredviđenim okolnostima".

Razumijemo da se neplanirane stvari dešavaju, ali se postavlja pitanje kako će sve funkcionisati na pravim izborima, ako je test ovako neslavno počeo.

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Tagovi

glasanje test Banjaluka Izbori 2026

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Komentari 2

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Kako ti se zvao otac?

Isto je i u Doboju. Mi smo grad slucaj ali je cik cirkus kolorado sa ovakvim ponasanjem. Ja sam licno uzeo dan godisnjeg da prisustvujem ovom dogadjaju i ovakva ispala je bas bezobzirna.

zole

Ko i sve ostalo u BiH, šarena laža

Čitaoci reporteri

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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