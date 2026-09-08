CIK BiH najavio simulaciju: U petak testni izbori i provjera sajber bezbjednosti

Centralna izborna komisija BiH usvojila je na današnjoj sjednici odluke o sprovođenju testnih izbora i sveobuhvatnog testiranja sajber sigurnosti i digitalno-forenzičke spremnosti izbornog sistema, koji će se održati u petak, 11. septembra.

Izvor: CIK BiH

Kako je saopšteno iz CIK-a, testni izbori biće provedeni u svim opštinama/gradovima u Bosni i Hercegovini u periodu od 9 do 15 časova.

Kako se dodaje, ovo testiranje organizuje se kao simulirani izborni proces, u uslovima koji, u najvećoj mogućoj mjeri, odgovaraju uslovima u kojima će se odabrane izborne tehnologije koristiti u stvarnom izbornom procesu.

Kada su u pitanju lokacije na kojima će građani moći glasati, svaka opštinska/gradska izborna komisija odredila je po jedno imaginarno biračko mjesto za glasanje, na kojem će se simulirati cjelokupan proces glasanja.

"U pojedinim opštinama/gradovima osim testnih izbora na imaginarnim biračkim mjestima, testno glasanje organizovaće se i na pojedinim biračkim mjestima koja se koriste u redovnom izbornom procesu", navodi se iz CIK-a.

Za građane koji odluče da učestvuju, važe posebna pravila o zaštiti podataka. Prije pristupanja testnom glasanju, testni birač dužan je potpisati izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa svrhom testiranja i daje saglasnost za obradu njegovih ličnih podataka.

Ove pripremne aktivnosti sprovode se u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

"Cilj testnih izbora je da se kroz sveobuhvatnu simulaciju izbornog procesa provjeri funkcionisanje izabranih izbornih tehnologija u njihovoj međusobnoj povezanosti", ističu iz CIK-a. Takođe se napominje da rezultati testnih izbora predstavljaju osnov i za utvrđivanje eventualnih nedostataka i potreba za preduzimanjem dodatnih aktivnosti prije njihove primjene na dan Opštih izbora, 4. oktobra.