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Birači koji glasaju poštom već dobijaju glasačke pakete: CIK objavio važne instrukcije

Birači koji glasaju poštom već dobijaju glasačke pakete: CIK objavio važne instrukcije

Autor Haris Krhalić
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Birači koji glasaju putem pošte za Opšte izbore 2026. već dobijaju glasačke pakete. CIK objavio važne instrukcije o glasanju i rokovima.

CIK upozorio birače koji glasaju poštom: Kandidatske liste ne vraćajte, crvena boja je zabranjena Izvor: CIK BiH

Birači registrovani za glasanje putem pošte na Opštim izborima 2026. godine već su počeli da dobijaju glasačke pakete sa instrukcijama o načinu glasanja, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH.

CIK BiH posebno je skrenuo pažnju biračima koji glasaju putem pošte da kandidatske liste koje se nalaze u glasačkom paketu ne treba vraćati, već da je potrebno postupati u skladu sa dobijenim uputstvima.

Na koverti mora biti otisak poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa sa datumom najkasnije 4. oktobra 2026. godine, dok glasački materijal mora stići u Centralnu izbornu komisiju BiH najkasnije pet dana nakon održavanja izbora.

U instrukcijskom pismu birači su, između ostalog, upozoreni da prilikom glasanja koriste crni ili tamni flomaster.

CIK je posebno naglasio da je zabranjeno korištenje crvene boje, zbog kasnijeg skeniranja glasačkih listića.

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Tagovi

CIK BiH glasanje Izbori 2026

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