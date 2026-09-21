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Tramp najavio masovnu kupovinu kalijuma od Bjelorusije: "Cijena će biti znatno niža nego iz Kanade"

Tramp najavio masovnu kupovinu kalijuma od Bjelorusije: "Cijena će biti znatno niža nego iz Kanade"

Autor Dušan Volaš
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Američki predsednik Donald Tramp najavio je da Vašington radi na "masovnom" dogovoru o kupovini kalijum-karbonata od Belorusije. Tramp je istakao da će cijena biti znatno niža od one koju Sjedinjene Američke Države trenutno plaćaju Kanadi.

Tramp najavio masovnu kupovinu kalijuma od Bjelorusije Izvor: Paul Faith / AFP / Profimedia

Tramp se ovim povodom oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth Social", gdje je naglasio da će ovaj potencijalni aranžman donijeti velike ekonomske beneficije domaćem agrarnom sektoru.

"Ovo će biti veoma dobra vijest za američke poljoprivrednike", poručio je američki predsjednik.

Kalijum-karbonat je ključni mineralni sastojak u proizvodnji vještačkih đubriva. On ima presudnu ulogu u modernoj poljoprivredi jer pomaže u jačanju otpornosti biljaka na bolesti i sušu, poboljšava kvalitet usjeva i direktno utiče na povećanje ukupnog prinosa.

Sjedinjene Američke Države većinu svojih potreba za ovim mineralom tradicionalno podmiruju uvozom iz Kanade, koja drži poziciju najvećeg svjetskog proizvođača kalijeve soli i glavnog dobavljača za američko tržište.

Prema zvaničnim podacima kanadskog Ministarstva prirodnih resursa za 2024. godinu, Kanada je proizvela gotovo 25 miliona tona kalijeve soli, što predstavlja 32,8 odsto ukupne svjetske proizvodnje. Belorusija zauzima treće mjesto na globalnoj listi sa proizvedenih oko 12,1 milion tona, odnosno 15,9 odsto svjetskog udjela, prenose svjetski mediji.

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Donald Tramp Bjelorusija minerali

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