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Neobičan prizor u Sarajevu krije dugogodišnju priču: Ispred muzeja okrenuli prase na ražnju (Video)

Neobičan prizor u Sarajevu krije dugogodišnju priču: Ispred muzeja okrenuli prase na ražnju (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor Mondo
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Neobičan prizor zabilježen je u nedjelju uz Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje su dvije osobe snimljene dok su pekle prase na ražnju.

Ispred muzeja okrenuli prase na ražnju Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a nakon reakcija javnosti oglasili su se i iz Muzeja.

Iz Zemaljskog muzeja tvrde da se iza prizora krije mnogo veći i dugogodišnji problem povezan s porodicom nekadašnjeg domara, koja i dalje živi u zgradi Muzeja. Navode da su s tom porodicom u više pravnih sporova.

Iz Muzeja tvrde da problem nije ograničen na stanovanje u njihovoj zgradi, nego da porodica bivšeg domara godinama koristi i prostor Botaničkog vrta.

"Dotična porodica kontinuirano, pored stana koji im je dodijeljen na diskutabilan način, uzurpira i Botanički vrt, konstantno praveći probleme i incidente zaposlenicima, posjetiteljima, izvođačima itd.", poručili su iz Muzeja.

Dodaju da su uložili novac i trud kako bi južni dio Botaničkog vrta uredili i otvorili posjetiteljima, no tvrde da se unatoč tome susreću s ovakvim situacijama.

"Uprkos uloženim naporima i sredstvima da se južni botanički vrt Muzeja uredi, privede svrsi i otvori za prijatelje i posjetitelje Muzeja, nemoćno svjedočimo da se uz zid nacionalnog spomenika prži ajvar ili okreće prase", naveli su.

Iz Zemaljskog muzeja nakon posljednjeg slučaja pozvali su nadležne inspekcije, policijske agencije i tijela zadužena za zaštitu kulturne baštine da reaguju i sankcionišu odgovorne. Obratili su se i vlastima Kantona Sarajevo i Opštine Centar te zatražili da se pronađe drugi smještaj za porodicu za koju tvrde da ugrožava objekt nacionalnog spomenika.

Inače, u Botaničkom vrtu Zemaljskog muzeja raste oko hiljadu različitih biljnih vrsta, a među aktivnostima koje su zabranjene nalaze se loženje vatre i roštiljanje.

(Mondo)

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