Golfom sletjeli u provaliju: U teškoj nesreći kod Bradine poginule dvije djevojke

Dvije osobe su poginule sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bradina na magistralnom putu M17.

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Kako navodi MUP HNK, nesreća se desila sinoć u 23:45 sati tokom koje je A.B. (2006) sa Ilidže upravljajući vozilom golf sletio u provaliju.

Smrtno su stradale saputnice iz navedenog vozila A.M. (2006) iz Sarajeva i N.Z. (2006) iz Sarajeva dok je vozač A.B. dobio teške tjelesne povrede.

Suputnici A.J. (2006) sa Ilidže i D.D. (2006) iz Sarajeva su takođe povrijeđeni, ali njihov stepen povreda nije poznat.

Njima je u Opštoj bolnici Konjic pružena medicinska pomoć, nakon čega su upućeni na KUM Sarajevo na daljnje liječenje, piše Klix.

Tijela smrtno stradalih osoba prevezena su u Gradsku mrtvačnicu Konjic.

Nadležni tužilac je upoznat s ovim slučajem, a poduzete su sve potrebne mjere nakon izvršenog uviđaja, navode iz MUP-a HNK.

(Mondo)