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Težak udes kod Kozarske Dubice: Automobil sletio sa magistrale, povrijeđeni hitno prevezeni u UKC u Banjaluci

Težak udes kod Kozarske Dubice: Automobil sletio sa magistrale, povrijeđeni hitno prevezeni u UKC u Banjaluci

Autor Dušan Volaš
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Tri osobe iz Kozarske Dubice teško su povrijeđene jutros oko pet časova u saobraćajnoj nesreći u mjestu Jošik, kada je automobil "pasat" sletio sa magistralnog puta Kozarska Dubica–Draksenić.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da su nakon slijetanja vozila sa kolovoza povrijeđeni vozač D.K., suvozač O.B. i putnik A.G, koji su odmah kolima hitne pomoći prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica izvršili su uviđaj na mjestu nesreće, a iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise jer se odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinosi ličnoj i bezbjednosti svih drugih učesnika.

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Tagovi

saobraćajka udes Kozarska Dubica

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