Težak udes kod Kozarske Dubice: Automobil sletio sa magistrale, povrijeđeni hitno prevezeni u UKC u Banjaluci

Tri osobe iz Kozarske Dubice teško su povrijeđene jutros oko pet časova u saobraćajnoj nesreći u mjestu Jošik, kada je automobil "pasat" sletio sa magistralnog puta Kozarska Dubica–Draksenić.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da su nakon slijetanja vozila sa kolovoza povrijeđeni vozač D.K., suvozač O.B. i putnik A.G, koji su odmah kolima hitne pomoći prevezeni u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

Policijski službenici Policijske stanice Kozarska Dubica izvršili su uviđaj na mjestu nesreće, a iz policije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise jer se odgovornim ponašanjem u saobraćaju doprinosi ličnoj i bezbjednosti svih drugih učesnika.