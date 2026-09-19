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Drama u Lazarevcu: Muškarac se zaglavio u bunaru dubokom 13 metara, izvukli ga vatrogasci

Drama u Lazarevcu: Muškarac se zaglavio u bunaru dubokom 13 metara, izvukli ga vatrogasci

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Mladić se zaglavio u bunaru dok je radio na vodovodnim cijevima, ali su vatrogasci brzo reagovali i izveli ga na sigurnu površinu.

Drama u Lazarevcu: Muškarac se zaglavio u bunaru dubokom 13 metara Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice iz Lazarevca izveli su danas uspešnu i izuzetno zahtijevnu akciju spasavanja u mestu Šopići, gdje su iz bunara dubokog čak 13 metara uspešno izvukli mlađeg muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama, do drame je došlo kada se mladić spustio u bunar kako bi obavio radove na vodovodnim cjevima. Tokom rada u uskom prostoru, u jednom trenutku se zaglavio. Zbog skučenošću prostora i nedostatka vazduha uhvatila ga je panika, nakon čega su očevici odmah pozvali pomoć.

Dojava je vatrogasnoj jedinici upućena u 12.54 časova, a petorica spasilaca sa jednim vozilom stigla su na lice mjesta za samo pet minuta. Po dolasku je utvrđeno da se mladić nalazi na samom dnu i da je u svjesnom stanju, ali da je pristup izuzetno otežan.

Prvi pokušaj spuštanja vatrogasca sa kompletnom zaštitnom opremom i izolacionim aparatom nije uspio jer je prečnik bunara bio isuviše uzak. Spasioci su tada morali brzo da reaguju i promijene plan u usku rupu su kontinuirano upumpavali svež vazduh kako bi spriječili gušenje, dok su jednog vatrogasca osigurali konopcima i spustili ga na dubinu od 13 metara.

Zahvaljujući brzoj reakciji i prisebnosti spasilaca, mladić je bezbjedno izvučen na površinu u svjesnom stanju i odmah predat ekipi Hitne pomoći, koja ga je pregledala i zbrinula.

 (Kurir/MONDO)

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