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Izbori u Rusiji: Više od 4,6 miliona ljudi već glasalo, bira se novi saziv Državne dume

Izbori u Rusiji: Više od 4,6 miliona ljudi već glasalo, bira se novi saziv Državne dume

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Više od 4,6 miliona ljudi glasalo je prijevremeno na izborima koji se održavaju širom Rusije, saopštila je predsjednica Centralne izborne komisije (CIK) Ela Pamfilova.

Rusija bira novi saziv državne dume Izvor: Al Jazeera English/youtube

Kako je navela na konferenciji za novinare, ukupno 4.663.960 birača glasalo je prije zvaničnog početka izbornog procesa na teritoriji Ruske Federacije.

Najviše glasova u oblastima pod ratnim stanjem

Pamfilova je dodala da je više od 4,4 miliona građana prijevremeno glasalo u 12 regiona u kojima je na snazi ratno stanje.

Jedinstveni izborni dan, tokom kojeg se biraju poslanici devetog saziva ruske Državne dume, održava se od 18. do 20. septembra, prenio je TASS.

Prvi put glasaju stanovnici četiri ukrajinska regiona

Na parlamentarnim izborima prvi put učestvuju i stanovnici Donjecke i Luganske oblasti, kao i dijelova Hersonske i Zaporoške oblasti koje je Rusija pripojila, dok ih Ukrajina i većina međunarodne zajednice smatraju ukrajinskom teritorijom.

U izbornoj trci deset stranaka

Na izborima učestvuje ukupno deset političkih stranaka: Jedinstvena Rusija, Komunistička partija Ruske Federacije, Liberalno-demokratska partija Rusije, Novi ljudi, Pravedna Rusija - Za istinu, Partija penzionera za socijalnu pravdu, Komunisti Rusije, Rodina, Partija direktne demokratije i ekološka stranka Zeleni.

Bira se ukupno 23.000 predstavnika

Istovremeno se u 39 ruskih regiona održavaju izbori za regionalna zakonodavna tijela, kao i izbori za čelnike pojedinih oblasti.

U osam regiona građani će direktno birati čelnike, dok će u još tri njih izabrati regionalni parlamenti. Na svim nivoima vlasti biće popunjeno ukupno oko 23.000 funkcija.

(Mondo.rs)

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