Najuži grad na svijetu krije apsolutno nevjerovatan prizor: Zgrade uz rijeku i litice prave scenu kao iz filma

Kineski grad Janđin s razlogom zovu najužim na svijetu. Smješten u dubokoj klisuri, između strmih planina i rijeke, na najužem mjestu širok je tek 30 metara, a njegovi prizori ostavljaju bez daha.

Izvor: Youtube/Drew Binsky

Na prvi pogled teško je povjerovati da je ovo pravi grad. Visoke zgrade poređane su u gotovo savršeno uskoj liniji duž rijeke, dok se sa obje strane iznad njih gotovo vertikalno uzdižu ogromne zelene planine. Iz vazduha Janđin više liči na kulisu iz filma ili grad nacrtan između dvije litice nego na mjesto u kojem ljudi svakodnevno žive.

Janđin se nalazi u kineskoj provinciji Junan, na jugozapadu zemlje, u dubokoj planinskoj dolini. Ono što ga je proslavilo širom svijeta jeste njegova nevjerovatna širina: na najužem mjestu između planinskih strana ima svega oko 30 metara, dok ni u najširim dijelovima gradsko jezgro ne prelazi približno 300 metara. Zbog toga se često opisuje kao jedan od najužih gradova na svijetu.

Reka Guan prolazi njegovom sredinom, strme planinske padine zatvaraju prostor sa obje strane, pa su kuće, puti i višespratnice morali da prate tok rijeke. Umjesto klasičnih gradskih blokova koji se šire u svim pravcima, Janđin se proteže poput dugačke trake kroz klisuru.

Upravo zbog nedostatka prostora prizori su toliko neobični. Pojedine višespratnice stoje gotovo na samoj obali, neke su podignute na visokim betonskim stubovima, dok iza njih praktično odmah počinje planina. Kada se grad snimi dronom, zgrade djeluju minijaturno u poređenju sa ogromnim liticama koje ih okružuju.

Ni saobraćaj nije mogao da bude organizovan kao u običnom gradu. Kroz Janđin prolazi glavni put koji prati rijeku, dok je željeznica na pojedinim mjestima morala da bude provučena kroz planinu. Tunel željezničke pruge ispod područja grada dugačak je više od 1.800 metara, a lokalni vozovi i dalje predstavljaju važnu vezu ovog teško pristupačnog kraja sa ostatkom regiona.

Grad je vijekovima živio zahvaljujući svom neobičnom položaju

Iako danas pažnju privlači prvenstveno izgledom, Janđin nije nastao usred ove klisure slučajno. Nalazi se na području koje je vijekovima povezivalo današnje provincije Sečuan i Junan i predstavljalo važnu tačku na drevnom južnom kraku Puta svile.

Kroz ovaj kraj prolazio je i drevni put Vuči, čiji počeci sežu više od 2.000 godina u prošlost. Bio je jedna od najstarijih zvaničnih saobraćajnica koje su povezivale Junan sa centralnim dijelovima Kine, a dio starog puta sačuvan je i danas. Rekom su nekada prolazili trgovci koji su prevozili so, bakar i čaj, pa je geografija koja danas izgleda kao velika prepreka nekada bila upravo razlog zbog kojeg je ovo mjesto bilo važno.

Ipak, život između rijeke i strmih planina ima cijenu. Ovakav teren posebno je osjetljiv na poplave, odrone i druge prirodne nepogode tokom perioda obilnih kiša. Zbog nedostatka prostora i bezbjednosnih problema, sjeverno od starog gradskog jezgra razvijano je i novo naselje, dok su u starijim dijelovima grada rušene i obnavljane zgrade koje više nisu bile bezbjedne za stanovanje.

(Nova S/MONDO)