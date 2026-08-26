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Cirih proglašen za "najpametniji" grad na svijetu: Stanovnicima rješava probleme, čuva živce i štedi vrijeme

Cirih proglašen za "najpametniji" grad na svijetu: Stanovnicima rješava probleme, čuva živce i štedi vrijeme

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Cirih je sedmu godinu zaredom proglašen za najpametniji grad na svijetu zahvaljujući rješenjima koja stanovnicima olakšavaju svakodnevni život.

Cirih proglašen za "najpametniji" grad na svijetu Izvor: Sergio Grisaldi/Shutterstock

Grad ne čini pametnim samo najsavremenija tehnologija. Pametan grad inovacije koristi kako bi stanovnicima olakšao svakodnevni život i riješio dobro poznate probleme, od saobraćaja i stanovanja do javnog prevoza i zaštite životne sredine. Prednosti osjećaju i turisti, jer grad koji dobro funkcioniše za svoje stanovnike, obično je jednostavniji, prijatniji i zanimljiviji za istraživanje.

Međunarodni institut za razvoj menadžmenta (IMD) svake godine objavljuje Indeks pametnih gradova, odnosno listu najpametnijih gradova na svijetu. Cirih u Švajcarskoj sačuvao je prvo mjesto i 2026. godine, sedmi put zaredom.

IMD je ocjenjivao 148 gradova širom svijeta, uzimajući u obzir:

  • ekonomsku i tehnološku infrastrukturu,
  • kvalitet života,
  • životnu sredinu i
  • inkluzivnost.

Rang-lista se gotovo u potpunosti zasniva na odgovorima građana, pa pokazuje kako stanovnici doživljavaju mjesta u kojima žive. Cirih je jedini grad koji je u izvještaju dobio ukupnu ocjenu AAA.

Drugo mjesto zauzeo je Oslo, a slijede Ženeva, London, Kopenhagen i Dubai. Još jedan švajcarski grad, Lozana, našao se na sedmoj poziciji.

Rangiranje za 2026. godinu donijelo je i nekoliko iznenađenja. Vašington je napredovao za 23 mjesta i sada zauzima 39. poziciju, dok se saudijski grad Al Ula popeo za čak 27 mjesta i stigao do 85. pozicije. Najbolje rangiran američki grad je Boston, koji se nalazi na 35. mjestu.

Iako su stanovnici Cirihu dali veoma visoke ocjene, istraživanje je pokazalo i u kojim oblastima još postoji prostor za napredak. Čak 82 odsto ispitanika navelo je pristupačno stanovanje kao najveći prioritet, 60 odsto ukazalo je na gužve u saobraćaju, dok je 47 odsto izdvojilo nezaposlenost.

Ovi problemi odražavaju širu sliku u svijetu. Među stanovnicima svih 148 gradova obuhvaćenih istraživanjem, pristupačno stanovanje izdvojeno je kao najhitniji problem, a zatim slijede saobraćajne gužve i bezbjednost.

(MONDO)

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Tagovi

život gradovi pametni grad

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