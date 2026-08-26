Cirih je sedmu godinu zaredom proglašen za najpametniji grad na svijetu zahvaljujući rješenjima koja stanovnicima olakšavaju svakodnevni život.
Grad ne čini pametnim samo najsavremenija tehnologija. Pametan grad inovacije koristi kako bi stanovnicima olakšao svakodnevni život i riješio dobro poznate probleme, od saobraćaja i stanovanja do javnog prevoza i zaštite životne sredine. Prednosti osjećaju i turisti, jer grad koji dobro funkcioniše za svoje stanovnike, obično je jednostavniji, prijatniji i zanimljiviji za istraživanje.
Međunarodni institut za razvoj menadžmenta (IMD) svake godine objavljuje Indeks pametnih gradova, odnosno listu najpametnijih gradova na svijetu. Cirih u Švajcarskoj sačuvao je prvo mjesto i 2026. godine, sedmi put zaredom.
Cirih proglašen za "najpametniji" grad na svijetu: Stanovnicima rješava probleme, čuva živce i štedi vrijeme
IMD je ocjenjivao 148 gradova širom svijeta, uzimajući u obzir:
- ekonomsku i tehnološku infrastrukturu,
- kvalitet života,
- životnu sredinu i
- inkluzivnost.
Rang-lista se gotovo u potpunosti zasniva na odgovorima građana, pa pokazuje kako stanovnici doživljavaju mjesta u kojima žive. Cirih je jedini grad koji je u izvještaju dobio ukupnu ocjenu AAA.
Drugo mjesto zauzeo je Oslo, a slijede Ženeva, London, Kopenhagen i Dubai. Još jedan švajcarski grad, Lozana, našao se na sedmoj poziciji.
Rangiranje za 2026. godinu donijelo je i nekoliko iznenađenja. Vašington je napredovao za 23 mjesta i sada zauzima 39. poziciju, dok se saudijski grad Al Ula popeo za čak 27 mjesta i stigao do 85. pozicije. Najbolje rangiran američki grad je Boston, koji se nalazi na 35. mjestu.
Iako su stanovnici Cirihu dali veoma visoke ocjene, istraživanje je pokazalo i u kojim oblastima još postoji prostor za napredak. Čak 82 odsto ispitanika navelo je pristupačno stanovanje kao najveći prioritet, 60 odsto ukazalo je na gužve u saobraćaju, dok je 47 odsto izdvojilo nezaposlenost.
Ovi problemi odražavaju širu sliku u svijetu. Među stanovnicima svih 148 gradova obuhvaćenih istraživanjem, pristupačno stanovanje izdvojeno je kao najhitniji problem, a zatim slijede saobraćajne gužve i bezbjednost.
(MONDO)