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3 jesenja napitka ubijaju želju za šećerom: Ubrzavaju metabolizam i smanjuju nadutost

3 jesenja napitka ubijaju želju za šećerom: Ubrzavaju metabolizam i smanjuju nadutost

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Umjesto još jedne kafe ili slatkiša, napravite 3 jesenja napitka koja podstiču metabolizam, ubijaju želju za šećerom i smanjuju nadustost.

3 jesenja napitka ubijaju želju za šećerom Izvor: Shutterstock

Kada stignu hladniji dani, češće posežemo za toplim napicima, a uz njih nerijetko dolaze i dodatne kalorije – šećer, zaslađene kafe, čokolade i razni slatkiši. Zato vrijedi napraviti mali zaokret i birati napitke koji prijaju, zagrijavaju organizam i mogu pomoći da lakše kontrolišete apetit i unos kalorija, zato što uibijaju apetit, a pritom ubrzavaju metabolizam.

Ova tri jesenja napitka jednostavna su za pripremu, a zahvaljujući voću, bobicama i začinima mogu biti dobar izbor kada želite nešto toplo i ukusno, bez potrebe za slatkišima. Ne postoje čarobni napici za mršavljenje, ali pravi izbori mogu biti koristan dio zdravije ishrane i pomoći da lakše održavate tjelesnu težinu. Kad padne temperatura, prijaju topli napici koji hidriraju, zagrijavaju i mogu biti dobra zamjena za slatkiše.

Ovo su 3 jednostavna recepta za jesen.

1. Napitak od sušenog voća

Piće ne samo da ima efekat zagrijavanja, već i jača imunosistem, što je neophodno tokom hladne sezone. Pored toga, obezbjeđuje vitamine i minerale, čime smanjuje želju za slatkišima i skrobnom hranom. Takođe ima jaka svojstva uklanjanja vode, pa je najbolje piti ga vikendom kada ne morate nikuda da idete.

Potrebno je:

  • 300 g sušenog voća
  • 80–100 g suvog grožđa
  • 2 l vode
  • med po ukusu

Operite voće, stavite ga u ključalu vodu i kuvajte 10 minuta na laganoj vatri. Sklonite sa šporeta i ostavite poklopljeno nekoliko sati. Zasladite medom po ukusu.

2. Topli napitak od jabuke i cimeta

Jabuke su poznate po svojoj sposobnosti da uklanjaju višak vode i tečnosti. Odlične su za smanjenje otoka i zadržavanja tečnosti, što je ključno za vašu figuru. Ali glavna korist ovdje dolazi od začina.

Začini u ovom napitku nevjerovatno griju, pomažu kada je napolju vlažno i hladno. Takođe smanjuju želju za slatkišima i apetit, pa čak i podižu raspoloženje – što je ključna prednost cimeta. Pored toga, piće povećava energiju i daje vam snagu.

Potrebno je:

  • 2 jabuke
  • 1 l vode
  • štapić cimeta
  • 2–3 karanfilića
  • malo đumbira ili kardamoma
  • med po ukusu

Isjeckane jabuke i začine kuvajte u vodi 1–2 minuta nakon ključanja. Ostavite da se malo ohladi i dodajte med.

Žena drži ćaj sa limunom i cimetom
Izvor: Shutterstock

3. Napitak od bobičastog voća

Kisele bobice imaju sposobnost da smanje želju za slatkim (posebno bobice poput brusnica). Takođe pomažu u stimulisanju uklanjanja viška vode i tečnosti, čime se smanjuju otoci i na kraju tonira vaša figura. Možete dodati mentu - ona poboljšava varenje, smanjuje želju za slatkišima i nadimanje, a takođe je smirujuća, što je korisno za kraj dana.

Potrebno je:

  • 100 g bobica
  • kriška limuna ili narandže
  • štapić cimeta
  • 1 karanfilić
  • malo rendanog đumbira
  • nana po želji
  • med po ukusu
  • 500 ml vode

Bobice izgnječite, dodajte začine i citrus, pa prelijte vodom i kratko zagrijte. Kada se napitak prohladi, dodajte med.

Sok od anra
Izvor: Shutterstock

(Mondo)

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Tagovi

napitak metabolizam

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