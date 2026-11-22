Parfemska ulja postaju sve popularnija i pristupačnija alternativa klasičnim parfemima u spreju. Saznajte po čemu se razlikuju od standardnih mirisa, kako se pravilno nanose, koliko zaista traju na koži i na šta obavezno treba obratiti pažnju pri kupovini.

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Žene koje ih koriste često dobijaju komplimente i pitanje: "Koji parfem nosiš?" Ipak, odgovor nije uvijek skupocjeni miris iz poznate parfimerije. Riječ je o parfemskim uljima, koja se po mnogo čemu razlikuju od klasičnih parfema u spreju, a na tržištu se mogu pronaći po veoma pristupačnim cijenama – od sasvim povoljnih varijanti dostupnih svima, pa sve do luksuznijih izdanja.

Šta su parfemska ulja i po čemu se razlikuju od parfema?

Za razliku od klasičnih parfema, koji uglavnom sadrže alkohol i vodu u kojima su rastvorene mirisne kompozicije, parfemska ulja imaju uljanu bazu. Najčešće se prodaju u malim, praktičnim bočicama sa kuglicom za nanošenje, poznatim kao rol-on pakovanja.

Posebno su zanimljiva takozvana atar ulja, povezana sa tradicionalnom parfimerijom Bliskog istoka, koja često donose bogate cvjetne, drvenaste, začinske i slatkaste note. Ipak, nisu sva parfemska ulja ista – razlikuju se po sastavu, koncentraciji, kvalitetu i intenzitetu mirisa.

Kako se pravilno koriste?

Njihova primjena je jednostavna, a za efekat je dovoljna sasvim mala količina. Parfemsko ulje se najčešće nanosi na tačke na kojima se osjeća puls, jer toplota tijela pomaže da se miris postepeno razvija, a to su:

unutrašnja strana zglobova;

vrat i predio iza ušiju;

pregib lakta;

dekolte.

Nema potrebe za pretjerivanjem, jer koncentrovanija ulja mogu biti veoma izražajna i u minimalnoj mjeri. Za razliku od parfema u spreju, koji stvara širok mirisni oblak oko osobe, uljani mirisi uglavnom ostaju bliže koži i najljepše se osjete kada vam se neko približi.

Parfemsko ulje

Izvor: Anna Gawlik/Shutterstock

Da li parfemska ulja traju duže od običnih parfema?

Iako se često ističu kao postojanija alternativa klasičnim parfemima, to ne važi za svaki proizvod. Trajanje mirisa zavisi od same formule, sastojaka, koncentracije, nanesene količine, ali i od tipa kože.

Uljana baza doprinosi tome da se miris sporije isparava i drugačije razvija, ali ne postoji pravilo da će svako parfemsko ulje trajati duže od svakog parfema sa raspršivačem. Takođe, postojanost i intenzitet nisu isto – pojedini mirisi mogu satima ostati na koži, a da pritom budu veoma diskretni.

Na šta treba obratiti pažnju pri kupovini?

Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti jeste širok raspon cijena, jer se mogu kupiti za simboličan iznos u drogerijama i specijalizovanim radnjama, dok skuplje varijante dostižu cijene brendiranih parfema u zavisnosti od sastava i pakovanja.

Međutim, važno je dobro provjeriti šta kupujete. Nisu sva mirisna ulja namijenjena direktnom nanošenju na kožu – pojedini proizvodi prodaju se isključivo kao eterična ulja za aroma-lampe ili kao sirovine za izradu sapuna, krema i kozmetike, pa ih nikako ne treba miješati sa gotovim parfemskim uljima.

Parfemsko ulje

Izvor: Alisa Chikov/Shutterstock

Prije upotrebe obavezno pročitajte deklaraciju i pratite uputstvo proizvođača. Činjenica da ulje ne sadrži alkohol ne znači automatski da ne može da izazove iritaciju ili alergijsku reakciju. Ako prvi put koristite određeni miris, nanesite malu količinu na ograničenu površinu kože i sačekajte reakciju, birajući uvijek proizvode sa jasno navedenim sastavom i porijeklom.