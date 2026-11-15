Zima 2026. miriše na kafu, crnu čokoladu i dimljenu vanilu: Parfemski trendovi koji brišu stara pravila

Zima 2026. donosi nove parfemske trendove: kafa, čokolada i dimljena vanila postaju hitovi među mirisima. Otkrijte najzanimljivije kompozicije.

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Zaboravite na teške, zagušujuće šećerne parfeme koji su godinama vladali zimskom sezonom. Hladni mjeseci ove godine donose znatno zreliju i prefinjeniju mirisnu priču: gurmanske note su hit, kafa i kakao zauzimaju centralno mjesto na parfemskim policama trendseterki, dok klasična vanila dobija dublje, toplije i blago dimljene nijanse.

Prema analizi vodećih svjetskih modnih magazina, zimsku sezonu obilježiće pet ključnih mirisnih pravaca koji spajaju raskoš, intimnost i potpunu slobodu izbora.

Svježe mljevena kafa i mliječni akordi

Jedan od najuzbudljivijih pravaca ove zime jesu parfemi inspirisani ritualom ispijanja kafe. Ipak, ovdje se ne radi o oštroj, gorkoj aromi espresa, već o kremastim, toplim kompozicijama u kojima se kafa spaja sa mlijekom, biskvitom, kakaom i kapljicom burbona. Ovakvi mirisi griju kožu poput mekanog kašmira i ostavljaju utisak prijatne bliskosti, bez trunke jeftine slatkoće. Među najzanimljivijim predstavnicima ovog trenda izdvaja se DedCool – Mocha Magic, dok ljubitelji suptilnijih, čajnih i mliječnih nota biraju kompozicije poput Elorea – Closer.

Mirisi čiste kože kao intimni pečat

Dok pojedini zimski parfemi osvajaju prostoriju na prvi korak, drugi idu u potpuno suprotnom smjeru. U fokusu su diskretni, takozvani skin scents – mirisi koji djeluju prirodno, čisto i intimno, kao da su produžetak same kože. Oni ne guše okolinu, već ostavljaju nježan, magnetičan trag koji se osjeća tek u neposrednoj blizini. Idealni su za svaki dan, ali i kao savršena baza za slojevito nanošenje. Klasici ovog pravca, poput Juliette Has a Gun – Not A Perfume, Diptyque – Fleur de Peau ili DedCool – Xtra Milk, ove sezone dobijaju zasluženu pažnju.

Juliette Has a Gun Not A Perfume parfem

Izvor: Promo

Pistaći, karamela i zapečena vanila

Gurmanska porodica parfema ne silazi sa trona, ali mijenja svoje lice. Umjesto mirisa koji podsjećaju na dječje poslastice i šećernu vunu, sada su u centru pažnje pečeni pistaći, slana karamela, kokos i tamna, zapečena vanila. Ove note donose asocijaciju na tople zimske napitke i karamelizovane orašaste plodove sa blagim dimnim završetkom. Sjajan primjer ovakve raskoši su Burberry – Goddess Amber Vanilla, DKNY – Be Delicious Latte Pistachio i kultni Guerlain – Tobacco Honey.

Crna čokolada u novom ruhu

Čokolada u parfemima više nije rezervisana isključivo za slatkaste, naivne kompozicije. Ove zime ona dobija ozbiljniji, gotovo dekadentan karakter – od mirisa svježe pečenih kolača sa karamelizovanim tonovima, pa sve do mračnih, začinskih spojeva sa drvenastim notama i duvanom. Dok Maison Mataha – Brownie Pop budi toplu nostalgiju, Tom Ford – Tobacco Chocolat i Kayali – Oudgasm Chocolate Oud pokazuju koliko crna čokolada može da bude moćna, duboka i zavodljiva.

Cvijet narandže sa začinima

Bijeli cvjetovi više nisu privilegija proljeća i ljeta. Ove sezone cvijet narandže dobija potpuno novu dimenziju kroz susret sa pačulijem, sandalovinom, tonkom i toplim orijentalnim začinima. Takvi parfemi zadržavaju prepoznatljivu cvjetnu eleganciju, ali postaju puniji, baršunasti i stvoreni za niske temperature, što najbolje dokazuju kreacije poput Chloé – Le Nectar Parfum Intense i Parfums de Marly – Safanad.

U galeriji pogledajte luksuzne "old money" parfeme.