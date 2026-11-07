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5 parfema koji mirišu na pamuk i čistu posteljinu: Kada ih stavite, osjećate kao da ste na sedmom nebu

5 parfema koji mirišu na pamuk i čistu posteljinu: Kada ih stavite, osjećate kao da ste na sedmom nebu

Autor Mihajlo Popović Izvor Lepa i srećna
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Top 5 parfema koji mirišu na pamuk, čist i tek opran veš... Idealni za svaki dan i sve prilike!

5 parfema koji mirišu na pamuk i čistu posteljinu Izvor: Shutterstock

Ne mora svaki parfem da bude težak, sladak i toliko intenzivan da ga svi primete čim uđete u prostoriju.

Ponekad su najlepši upravo oni mirisi koji podsjećaju na tek opranu bijelu košulju, čistu posteljinu, mekani pamučni peškir ili kožu nakon tuširanja.

Parfemi sa mirisom čistoće pružaju osjećaj svježine, urednosti i njegovanosti, a njihovu osnovu često čine bijeli mošus, aldehidi, nježne cvjetne i puderaste note.

Ako volite diskretne mirise koji ne opterećuju čula, ovih pet parfema zaslužuju pažnju:

(Mondo)

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Tagovi

miris parfemi

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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