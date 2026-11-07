Top 5 parfema koji mirišu na pamuk, čist i tek opran veš... Idealni za svaki dan i sve prilike!
Ne mora svaki parfem da bude težak, sladak i toliko intenzivan da ga svi primete čim uđete u prostoriju.
Ponekad su najlepši upravo oni mirisi koji podsjećaju na tek opranu bijelu košulju, čistu posteljinu, mekani pamučni peškir ili kožu nakon tuširanja.
Parfemi sa mirisom čistoće pružaju osjećaj svježine, urednosti i njegovanosti, a njihovu osnovu često čine bijeli mošus, aldehidi, nježne cvjetne i puderaste note.
Ako volite diskretne mirise koji ne opterećuju čula, ovih pet parfema zaslužuju pažnju:
5 parfema koji mirišu na pamuk i čistu posteljinu: Kada ih stavite, osjećate kao da ste na sedmom nebu
(Mondo)