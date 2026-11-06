Zaboravite na skupe dezodoranse za obuću: Začin iz kuhinje uklanja neprijatan miris preko noći

Jedan začin iz kuhinje je odličan za osvježavanje obuće i uklanjanje neprijatnih mirisa, pomaže preko noći ako ga ubacite u čizme, patike ili cipele!

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Omiljene cipele ili patike ponekad mogu da počnu neprijatno da mirišu, čak i kada ih redovno nosite i održavate. Problem je posebno nezgodan kada je riječ o obući koja ne smije da se pere u mašini, jer voda i deterdženti mogu da oštete materijal ili promijene njen oblik. Ipak, postoji jednostavan trik za koji vam nije potreban skup dezodorans za obuću, već začin koji vjerovatno već imate u kuhinji.

Riječ je o lovorovom listu, koji se ne koristi samo za pripremu supa i kuvanih jela. Prema savjetu koji prenosi ukrajinski portal Hochu, ovaj začin može da pomogne u osvježavanju obuće i ublažavanju neprijatnih mirisa, bez pranja i dodatnih troškova.

Kako lovorov list pomaže kod neprijatnog mirisa?

Osušeni lovor ima karakterističan, intenzivan miris koji može da ublaži neprijatne mirise u obući. Njegovi listovi sadrže aromatična jedinjenja, pa mogu da posluže kao jednostavan način da cipele i patike ponovo dobiju svježiji miris.

Važno je, međutim, imati na umu da lovor nije zamjena za temeljno čišćenje niti dokazano sredstvo za dezinfekciju obuće. Ako se neprijatan miris stalno vraća, uzrok može biti vlaga i razvoj mikroorganizama, pa je važno i redovno sušenje obuće.

Postupak je veoma jednostavan. U svaku cipelu ili patiku stavite četiri do šest suvih listova lovora i ostavite ih unutra tokom noći. Obuću za to vrijeme držite na suvom i dobro provjetrenom mjestu. Ujutru izvadite listove i provjerite da li je miris postao blaži.

Postoji i praktičnija varijanta, posebno ako ne želite da se listovi mrve po unutrašnjosti obuće. Nekoliko suvih listova blago izlomite, stavite ih u čistu pamučnu čarapu, gazu ili malu platnenu kesicu, pa je ubacite u obuću. Ovakve kesice možete ostaviti i u cipelama koje duže stoje u ormaru.

Ovaj trik posebno je zgodan za obuću koju nije preporučljivo prati u mašini, ali ne zaboravite da je prije svega važno da cipele budu potpuno suve. Ako su unutrašnjost ili ulošci vlažni, prvo ih osušite prema uputstvu proizvođača. Tako ćete spriječiti da se neprijatan miris brzo vrati.

(Mondo)