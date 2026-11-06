Ne morate odmah da posegnete za kafom: Ovih nekoliko pokreta razbudiće tijelo bolje nego što mislite

Jutro ne mora da počne žurbom i umorom. Nekoliko jednostavnih vježbi nakon buđenja može da razmrda mišiće, pokrene cirkulaciju i pomogne vam da spremnije uđete u novi dan.

Izvor: Opat Suvi/Shutterstock

Mnogi od nas imaju isti jutarnji ritual. Čim otvorimo oči, posegnemo za telefonom, odlazimo do kuhinje da skuvamo kafu i polako se pripremamo za obaveze koje nas čekaju. Međutim, postoji jedna navika koja može da vam pomogne da se lakše razbudite, a ne zahtijeva ni posebnu opremu ni mnogo vremena. Riječ je o laganom jutarnjem razgibavanju.

Tokom noći tijelo miruje satima, pa nije neobično da se nakon buđenja osjećamo ukočeno, naročito u vratu, ramenima, leđima i nogama. Upravo zato nekoliko minuta laganog pokreta može da bude odličan način da započnete dan. Ne morate da radite naporne treninge niti da se preznojavate prije doručka. Dovoljno je pet do deset minuta jednostavnih vježbi koje će postepeno da pokrenu tijelo.

1. Istezanje cijelog tijela

Izvor: Anatoliy Cherkas/Shutterstock

Čim ustanete iz kreveta, stanite uspravno, podignite ruke iznad glave i lagano se istegnite kao da želite da dohvatite plafon. Zadržite položaj nekoliko sekundi, opustite se i ponovite pokret nekoliko puta. Ovo je jednostavan način da razmrdate mišiće nakon dugog mirovanja.

2. Kruženje ramenima

Ramena su često napeta već na početku dana, posebno kod ljudi koji mnogo vremena provode za računarom. Podignite ih lagano prema ušima, a zatim ih kružnim pokretima povlačite unazad i nadole. Ponovite desetak puta, pa promijenite smjer.

3. Lagano razgibavanje vrata

Izvor: PeopleImages/Shutterstock

Polako nagnite glavu prema jednom ramenu, vratite je u početni položaj, pa ponovite na drugoj strani. Zatim lagano okrenite glavu lijevo i desno. Pokreti treba da budu nežni, bez naglih trzaja i forsiranja.

4. Istezanje leđa

Izvor: simona pilolla 2/Shutterstock

Stanite tako da su stopala u širini kukova, blago savijte kolena i polako se nagnite naprijed, puštajući ruke da opušteno vise. Nemojte da se trudite da dodirnete pod ako vam tijelo to ne dozvoljava. Važno je da istezanje bude prijatno, a ne bolno.

5. Podizanje na prste

Stanite uspravno i polako se podižite na prste, a zatim se vratite na celo stopalo. Ponovite pokret 10 do 15 puta. Ova jednostavna vježba aktivira mišiće listova i doprinosi pokretljivosti zglobova.

6. Lagani čučnjevi

Izvor: Thanakorn.P/Shutterstock

Za kraj uradite nekoliko sporih čučnjeva. Stopala postavite u širinu ramena, savijajte koljena i spuštajte kukove kao da želite da sjednete na stolicu. Leđa držite pravo, a pokrete prilagodite svojim mogućnostima.

Zašto je jutarnje razgibavanje dobra navika?

Redovno kretanje nakon buđenja može da pomogne u smanjenju osjećaja ukočenosti, poboljša pokretljivost zglobova i pripremi mišiće za svakodnevne aktivnosti. Uz to, lagana fizička aktivnost može pozitivno da utiče na raspoloženje i nivo energije. Najvažnije je da ne forsirate tijelo. Ako osećate bol, prekinite vježbu, a ukoliko imate određene zdravstvene tegobe, prilagodite pokrete svojim mogućnostima uz savjet stručnjaka.

Ne morate da mijenjate čitavu jutarnju rutinu. Ponekad je dovoljno da telefonu i obavezama posvetite pet minuta manje, a svom tijelu pet minuta više.

(MONDO)