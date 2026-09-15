Mala jutarnja navika koja mijenja dan: Zašto vrijedi provesti 20 minuta na suncu prije posla

Žurba, kafa s nogu i ekrani odmah nakon buđenja kradu nam energiju. Evo kako vam kratak izlazak na dnevno svjetlo pomaže da se razbudite, poboljšate raspoloženje i bolje spavate.

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Alarm zvoni, kafu pijete pospani i već gledate u plavi ekran?

Prije nego što ste se uopšte razbudili, listate tekstove na telefonu ili već sjedite pred računarom, a da sunčevu svjetlost niste ni vidjeli. Upravo ovakva jutarnja rutina nam krade energiju i značajno utiče na naš zdrav san.

Jedna jednostavna navika koja ne košta ništa može da to lako promijeni – izlazak napolje na samo 20 minuta svakog jutra i to odmah pobuđenju.

Boravak napolju ujutru znači izlaganje prirodnom svjetlu, svježem vazduhu, zvukovima i promjenama temperature. Sve to zajedno predstavlja svojevrsni signal tijelu da je dan počeo.

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Prema riječima psihijatra Rehana Aziza, jutarnje izlaganje svjetlosti može da utiče na neurotransmitere povezane sa raspoloženjem, uključujući serotonin i dopamin, dok boravak u prirodnom okruženju pomaže u smanjenju napetosti i mentalnog umora.

Kada izađemo iz zatvorenog prostora, pažnja se prirodno prebacuje na ono što se dešava oko nas – svjetlost, zvukove, temperaturu, kretanje ljudi i saobraćaja. Psihoterapeutkinja Kloi Bin ovaj efekat opisuje kroz rad nervnog sistema: promjena okruženja pomaže tijelu da se ponovo orijentiše na ono što se dešava u sadašnjem trenutku, umjesto da ostane zarobljeno u stresu ili da razmišljate o onome što tek treba da se dogodi.

Naš organizam ima unutrašnji biološki sat, odnosno cirkadijalni ritam, koji određuje kada smo budni, kada nam se spava i kada smo najaktivniji. Prirodna svjetlost jedan je od njegovih najvažnijih spoljašnjih signala.

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Jutarnje svjetlo pomaže tijelu da prepozna da je počeo dan i utiče na ritam hormona, uključujući melatonin, koji je povezan sa pospanošću. Kada se unutrašnji sat pravilno uskladi sa ciklusom dana i noći, lakše je održati budnost tokom dana i pospanost u večernjim satima.

Zato jutarnji izlazak napolje nije samo način da se brže razbudite. Redovno izlaganje dnevnom svjetlu može da bude jedan od malih elemenata rutine koji podržavaju kvalitetniji san.

Može li 20 minuta provedenih napolju zaista da popravi koncentraciju?

Neće riješiti neprospavanu noć niti zamijeniti odmor, ali jutarnji izlazak može da pomogne da se mozak lakše prebaci iz stanja pospanosti u stanje budnosti.

Prirodno svjetlo i stimulusi iz okruženja – zvukovi, temperatura, kretanje i ono što gledamo – aktiviraju čula i povećavaju budnost. Jutarnje povećanje kortizola je takođe dio normalnog odgovora organizma na buđenje i pomaže nam da tokom prvog dijela dana budemo energičniji i spremniji za mentalne zadatke.

Dopamin je još jedan dio ove priče. On učestvuje u sistemima koji su povezani sa motivacijom, pažnjom i nagradom, pa nije neobično da se poslije kratkog boravka napolju osjećamo spremnije da počnemo dan.

žena ujutro

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Šta to znači za dugoročno zdravlje mozga?

Ovdje je važno napraviti razliku između onoga što je dobro potkrepljeno istraživanjima i tvrdnje da će 20 minuta napolju svakog jutra samo po sebi „sačuvati mozak“.

Prirodna svjetlost ima važnu ulogu u regulisanju cirkadijalnog ritma, dok je redovna fizička aktivnost povezana sa brojnim koristima za kognitivno zdravlje. Izlaganje sunčevoj svjetlosti takođe učestvuje u stvaranju vitamina D, mada količina koju tijelo proizvede zavisi od godišnjeg doba, geografske širine, tipa kože i izloženosti.

Jedan jutarnji izlazak nije čarobni trik za bolju memoriju. Mnogo je korisnije posmatrati ga kao dio šireg obrasca: dovoljno sna, kretanje, kvalitetna ishrana, dnevna svjetlost i vrijeme provedeno van ekrana zajedno čine mnogo više za mozak nego bilo koja pojedinačna navika.

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Poenta nije u tome da svakog jutra savršeno ispunite normu od 20 minuta, već da mozak dobije signal da je dan počeo – uz malo dnevne svjetlosti, kretanja i vremena bez četiri zida i ekrana.

Ako jedan dan imate samo pet minuta, i to je bolje nego ništa. Ako vikendom imate sat vremena za šetnju, još bolje. Ne treba od jednostavne navike praviti novu obavezu, dovoljno je da joj napravite malo prostora u toku jutra.

(Ona / Lepa&Srećna)