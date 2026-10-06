Aš Dajks, velški istraživač i ekstremni sportista, krenuo je na opasnu ekspediciju kroz basen Konga, a njegovu avanturu punu krokodila, nilskih konja i drugih opasnosti sada prati gotovo tri miliona ljudi.

Izvor: printscreen/youtube/Ash Dykes

Velšanin Aš Dajks, ekstremni sportista i istraživač, trenutno se nalazi na ekspediciji dugoj više od 700 kilometara kroz basen Konga. Sam put odvija se rijekom Sangha, a Dajks je na put krenuo u gumenom kajaku.

Njegovu avanturu sada prati više miliona ljudi na društvenim mrežama, a snimci priprema i samog puta svakodnevno privlače ogromnu pažnju. Na TikTok-u je uoči ekspedicije dostigao oko 2,8 miliona pratilaca, pa ono što je trebalo da bude ekstremna avantura jednog čovjeka, sada milioni ljudi prate gotovo kao seriju čiji se novi nastavak objavljuje uživo.

Više od 700 kilometara kroz jednu od najopasnijih oblasti

Dajksova ruta počinje u mjestu Nola u Centralnoafričkoj Republici, a završava se kod Mosake u Republici Kongo. Plan je da tim, koji pored njega čine lokalni vodič i snimatelj, provede oko mjesec dana na ekspediciji, prelazeći desetine kilometara dnevno i kampujući uz rijeku.

Ekspedicija je prvi dio mnogo većeg projekta pod nazivom "Project 6". Dajks planira da tokom narednih 12 mjeseci izvede čak šest ekstremnih ekspedicija u šest potpuno različitih okruženja. Prva je upravo ova kroz basen Konga, dok ostalih pet destinacija još nisu otkrivene. I upravo tu počinje dio priče zbog kog su se ljudi na društvenim mrežama toliko vezali za njegovu avanturu.

Krokodili, nilski konji, gorile, malarija...

Vidi opis Borba za opstanak koju prate milioni: U gumenom kajaku krenuo kroz najopasniju džunglu na svijetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Roger de la Harpe/Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: David Havel/Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Coral Brunner/Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Harry Collins Photography/Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Niny2405/Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Brandy McKnight/Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kelp Grizzly Photography/Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Ovo nije klasično putovanje kroz tropsku šumu. Na putu ga očekuju krokodili i nilski konji, ali i šumski slonovi, gorile, zmije i brojni drugi stanovnici džungle. Međutim, životinje nisu jedina opasnost.

Veliki rizik predstavljaju i malarija, denga groznica, različite infekcije i paraziti, kao i ekstremna vrućina i visoka vlažnost. Dio rute toliko je udaljen od civilizacije da bi ekipa u pojedinim trenucima mogla da bude danima udaljena od odgovarajuće medicinske pomoći.

Poseban problem predstavlja i voda, koja nije bezbjedna za piće bez odgovarajuće pripreme. Zbog toga je ekspedicija zahtijevala ozbiljne pripreme, od lijekova i medicinske opreme do satelitske komunikacije, planova za evakuaciju, dozvola i detaljnog izviđanja rute.

Ostao je bez prtljaga

Da stvar bude još nevjerovatnija, problemi su počeli praktično čim je Dajks stigao u Afriku. Nakon dolaska u Kamerun otkrio je da jedan kofer nije stigao s njim, a upravo u toj torbi nalazile su se pumpe neophodne za naduvavanje kajaka, kao i šatori, hrana i voda.

Drugim riječima, čovjek je stigao na početak ekspedicije kroz jednu od najudaljenijih džungli svijeta, a oprema koja mu je potrebna da uopšte započne putovanje nije bila tamo. Dajks je problem podijelio sa pratiocima na društvenim mrežama, koji su sačekali njegovo sljedeće javljanje. Srećom, prtljag je pronađen dva dana kasnije, pa je ekipa mogla da nastavi put prema rijeci Sangha.

Ko je Aš Dajks?

Ako se pitate zašto bi neko dobrovoljno sjeo u gumeni kajak i krenuo stotinama kilometara kroz džunglu, odgovor je jednostavan - Dajks to radi već godinama. Ovaj avanturista iza sebe ima pet svjetskih rekorda. Samostalno je prešao Mongoliju, prošao čitavu dužinu Madagaskara, a postao je i prvi čovjek koji je pješke prešao čitavu dužinu kineske rijeke Jangce.

Zato njegov odlazak u basen Konga predstavlja ozbiljno isplaniranu avanturu. Iza ekspedicije stoje godine iskustva, detaljna priprema i čitav tim koji radi na tome da se sve završi bezbjedno.

Ipak, rizik je stvaran. Dajks je ranije govorio i o tome koliko je važno biti pripremljen za najgori mogući scenario, dok će tokom ove ekspedicije pokušati da dokumentuje put kad god komunikacija to bude dozvoljavala.

Najzanimljiviji dio cijele priče jeste to što Dajks ne planira da publika čeka mjesecima na dokumentarni film kako bi saznala šta se dogodilo. On ekspediciju bilježi dok traje, objavljujući snimke na društvenim mrežama. TikTok je postao glavno mjesto za kratke i brze izvještaje, dok sadržaj objavljuje i na Instagramu, a "Project 6" ima i svoju internet stranicu.

(Mondo)