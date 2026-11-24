Naučnici su otkrili satnicu obroka koja produžava život.

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Zaboravite na trenutak na brojanje kalorija i stroge dijete, tajna dugovječnosti mogla bi da se krije u vašem satu. Najnovija studija sprovedena na više od 31.000 ljudi otkriva tačnu satnicu prvog i posljednjeg obroka koja značajno smanjuje rizik od prijevremene smrti i čuva srce.

Kada pričamo o zdravoj ishrani, fokus je gotovo uvijek na namirnicama. Međutim, veliko istraživanje sprovedeno među odraslim stanovnicima SAD pokazuje da je biološki sat jednako važan kao i sadržaj tanjira. Vrijeme u koje unosimo prve i posljednje kalorije tokom dana direktno je povezano sa dužinom života. Iako naučnici napominju da satnica sama po sebi ne garantuje sudbinu, ovi podaci potvrđuju da metabolizam i te kako pamti kada mu dajemo gorivo.

Vidi opis Da li ste znali da postoji veza između doručka i dužine života? Nije bitno samo šta se jede, već i kada Ekspert naglašava da zdrav doručak ne znači jedno savršeno jelo. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PeopleImages/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mehes Daniel/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Petia Miladinova/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Shutterstock/MariiaYkr/Vladislav Noseek Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: lokisurina/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Suteren Studio/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mesve79/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: JSeppenen/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Kako bi došli do preciznih podataka, istraživači su analizirali navike 31.044 odrasle osobe starije od 40 godina u periodu od 1999. do 2018. godine. Učesnici su detaljno bilježili sve što su pojeli i popili tokom 24 sata, uključujući i tačno vrijeme.

U studiji objavljenoj u prestižnom časopisu European Journal of Clinical Nutrition, kao "prvi obrok" računala se svaka hrana ili piće sa kalorijama unijeti poslije četiri sata ujutru - dakle, i prva jutarnja kafa sa mlijekom ili šećerom. Posljednji unos kalorija označavao je kraj dana kada je riječ o hrani. Tokom prosječnog praćenja od 8,6 godina, preminulo je 7.129 učesnika, od čega 2.259 usljed kardiovaskularnih bolesti, a u računicu su uzeti i faktori poput starosti, pušenja, fizičke aktivnosti i opšteg zdravstvenog stanja.

Doručak zaista mijenja sve

Rezultati su pokazali jasan trend: što kasnije doručkujete, rizik po zdravlje raste.

U poređenju sa onima koji prvi obrok imaju između 7 i 8 sati ujutru, osobe koje jedu između 8 i 10 časova imaju za 10 odsto veći rizik od smrti iz bilo kog uzroka. Kod onih koji prvi put jedu između 10 sati i podneva, taj rizik skače na 19 odsto, dok kod ljudi koji doručkuju tek poslije podneva rizik raste za čak 29 odsto.

Još alarmantniji podaci odnose se na srce. Prvi obrok poslije podneva povezan je sa 46 odsto većim rizikom od smrti usljed kardiovaskularnih bolesti. Konkretno, kod pedesetogodišnjaka koji kasnije započinju dan hranom, procijenjeni životni vijek je u prosjeku kraći za skoro dvije i po godine (2,46 godina).

Iznenađujuća istina o večeri

Dok je kod doručka situacija jasna, večera je donijela neočekivan obrt. Umjesto da rizik jednostavno raste sa svakim kasnijim satom, naučnici su uočili krivu u obliku latiničnog slova U.

Zanimljivo je da su osobe koje su prestajale da jedu prije 19 časova imale za 13 odsto veći rizik od smrti u odnosu na one koje su večerale između 19 i 20 sati. S druge strane, kasni noćni obroci poslije ponoći nosili su 27 odsto veći rizik od prijevremene smrti i skraćenje životnog vijeka za 2,35 godina.

Najbolje su prošli oni čiji je posljednji obrok bio oko 20 časova. "Međutim, to ne znači da je period od 19 do 20 časova univerzalno najbolje vrijeme za večeru za svakoga“, objasnio je glavni autor studije Džilej Šan sa Univerziteta nauke i tehnologije Huadžon u magazinu Science Alert. Kako navodi, završetak objedovanja između 20 sati i ponoći nije pokazao značajno veći rizik, dok su veoma rane večere (prije 19 časova) češće praktikovali stariji ljudi i oni sa već narušenim zdravljem, pa je to prije posljedica njihovog stanja nego uzrok problema.

Vidi opis Da li ste znali da postoji veza između doručka i dužine života? Nije bitno samo šta se jede, već i kada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Bella Trixie ASMR Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/WyseGuide Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Shuuterstock/Drazen Zigic/MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Printscreen/YT/Cook Bake Decorate Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MONDO Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šta kažu biološki sat i autofagija?

Ova studija baca novo svjetlo i na popularni "intermittent fasting" (autofagiju). Pokazalo se da samo trajanje perioda bez hrane nije presudno ako se ne uzme u obzir kada ste počeli da jedete. Drugim riječima, nije isto da li gladujete od 16 do 8 ujutru, ili preskačete doručak pa jedete kasno uveče.

"Vrijeme obroka predstavlja važan signal za regulisanje naših unutrašnjih satova. Kasniji prvi obrok ili jelo tokom kasnih noćnih sati mogu da poremete cirkadijalni ritam i izazovu probleme sa metabolizmom masti i glukoze", upozorava Šan.

Iako su istraživanja na životinjama već pokazala da kasni obroci vode ka nakupljanju masti u jetri i gojenju, naučnici tek treba da potvrde sve mehanizme kod ljudi. Ipak, poruka za svakodnevni život je jasna: ne morate drastično da mijenjate život preko noći, ali pomjeranje prvog jutarnjeg obroka bliže osam sati i izbjegavanje ponoćnih odlazaka do frižidera mogli bi da budu najjednostavniji koraci ka zdravijem i dužem životu.

(Mondo.rs)