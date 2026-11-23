Mit o ispijanju maslinovog ulja na prazan stomak može donijeti više štete nego koristi, evo od čega to zavisi.

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Internet je odavno postao poligon za brza rješenja i takozvane čudotvorne rituale koji navodno preko noći rješavaju sve – od upala u organizmu do viška kilograma. Posljednji u niz trendova koji masovno kruže društvenim mrežama, a koje revnosno promovišu i poznate ličnosti, jeste ispijanje čistog maslinovog ulja iz čašice, u vidu takozvanih shotova natašte.

Ideja zvuči primamljivo: uzmete gutljaj "zlatne tečnosti", štiklirate da ste “odradili” popularnu zdravu naviku za taj dan i nastavite dalje. Ipak, nutricionisti i stručnjaci za metabolizam upozoravaju da ova praksa ima mnogo više veze sa viralnim marketingom nego sa zdravim razumom i stvarnom brigom o tijelu.

Gdje je tu zamka? Maslinovo ulje jeste temelj mediteranske ishrane i namirnica čije su blagodeti po kardiovaskularni sistem i nivo holesterola višestruko dokazane. Bogato je mononezasićenim mastima i moćnim polifenolima koji se bore protiv oksidativnog stresa. Međutim, pretvaranje kvalitetne namirnice u redovan jutarnji "lijek iz čašice" otvara nekoliko ozbiljnih problema.

Jedna do dvije supene kašike maslinovog ulja nose sa sobom oko 200 do 250 dodatnih kalorija. Ako ovu naviku uvedete svakodnevno, a da pritom ne korigujete ostatak ishrane, vrlo brzo ćete imati višak energetskog unosa koji se, sasvim očekivano, pretvara u suvišne kilograme. Zdrava hrana u prekomjernim količinama i dalje ostaje – višak kalorija.

maslinovo ulje

Izvor: Shutterstock

Unošenje čistog, koncentrisanog, masnog obroka na potpuno prazan stomak za mnoge ljude predstavlja pravi šok. Umjesto osjećaja lakoće, često se javljaju gorušica, nadutost, mučnina, pa čak i otežano varenje. Naš digestivni trakt jednostavno nije projektovan da vari isključivo čistu masnoću u jutarnjim časovima bez prisustva drugih nutritivnih elemenata.

Glavni problem ovakvih trendova leži u psihologiji “prečice”. Ljudima je lakše da popiju kašiku ulja i pomisle da su riješili “sva pitanja” zdravlja, nego da se pozabave cjelovitom slikom: kvalitetom sna, balansom obroka, kretanjem i stvarnim navikama.

Maslinovo ulje ne treba piti na eks kao gorki sirup – u njemu treba uživati tamo gdje ono daje najbolje rezultate. Njegovo pravo mjesto je na tanjiru: kao preliv za svježu salatu, završni dodir na toplom kuvanom povrću ili supama, gdje svojim prisustvom pomaže tijelu da apsorbuje vitamine rastvorljive u mastima i pruža dugotrajnu, stabilnu sitost.

(Mondo)