Test sa 5 staklenih kugli otkriva skrivene sposobnosti koje možda ne primjećujete, a koje su vaša velika prednost.

Izvor: Printscreen/mixnews.lv

Lako je potcijeniti sopstvene sposobnosti upravo zato što smo na njih navikli. Nekome je sasvim prirodno da odmah primijeti grešku, neko lako pronalazi rješenje kada plan krene po zlu, dok drugi s mnogo strpljenja završavaju i najzahtjevnije zadatke. Ono što nama djeluje sasvim obično, drugima može biti velika prednost. O tome je ovaj test ličnosti.

Pred vama je pet neobičnih 3D staklenih kugli, a svaka u svojoj unutrašnjosti krije drugačiji motiv. Crveno i bijelo cvijeće, tirkizna traka, zlatni list, plavi mjehurići i prelivajući sedefasti nabori privlače pažnju na različite načine.

Pažljivo ih pogledajte i izaberite onu koja vam se najviše dopada. Ovaj zabavni test asocijacija otkriće koju svoju dobru osobinu možda ne primjećujete dovoljno ili je smatrate sasvim običnom, iako upravo ona može biti jedna od vaših najvećih prednosti.

S naučnog stanovišta, psihološki test je metoda koja se koristi za mjerenje i procjenu različitih aspekata ljudskog ponašanja, sposobnosti, osobina ličnosti i mentalnog funkcionisanja. Pet staklenih kugli, pet osobina – koja je vaš izbor? Ako se dvoumite između dvije, izaberite onu koja vam je prva privukla pažnju.

1. Crveno i bijelo cvijeće: Pažljivo primjećujete i najmanje detalje

Cvijeće unutar staklene kugle simbolizuje sposobnost zapažanja. Vjerovatno lako uočavate razlike između naizgled istih stvari, primjećujete detalje koji drugima promaknu i brzo pronalazite uzrok neke greške.

Vaša pažnja pomaže vam da bolje razumijete situacije, izbjegnete propuste i donosite promišljenije odluke. Možda vam se čini da je to sasvim prirodno, ali upravo je sposobnost pažljivog posmatranja jedna od vaših najvećih prednosti koju možda ne cijenite dovoljno.

2. Tirkizna traka: Uvijek pronađete drugačije rješenje

Tirkizna traka simbolizuje snalažljivost i sposobnost prilagođavanja. Kada se planovi izjalove, ne gubite mnogo vremena na razočaranje, već pokušavate da pronađete drugi način da ostvarite cilj.

Umijete da iskoristite ono što vam je dostupno i brzo procijenite koje su mogućnosti najbolje. Možda svoje uspjehe pripisujete sreći, a ne primjećujete da je upravo vaša sposobnost snalaženja osobina koja vas izdvaja.

3. Zlatni list: Imate strpljenja da završite ono što započnete

Zlatni list simbolizuje strpljenje, istrajnost i posvećenost. Čak i kada početno oduševljenje nestane, umijete da nastavite započeti posao i ne odustajete čim naiđete na prepreku.

Znate da se veliki rezultati postižu malim koracima i da je ponekad potrebno mnogo vremena da bi se stiglo do cilja. Možda ne primjećujete koliko je važno to što umijete da istrajete i onda kada vam nedostaje motivacija. Upravo ta osobina često vas dovodi do uspjeha.

4. Plavi mjehurići: Umijete da unesete red u komplikovane stvari

Plavi mjehurići simbolizuju sposobnost organizovanja i povezivanja informacija. Kada se suočite sa komplikovanim problemom, umijete da izdvojite ono što je važno, odredite prioritete i napravite jasan plan.

Ova osobina pomaže vam u organizovanju svakodnevnih obaveza, planiranju i donošenju odluka. Možda vam se čini da je to jednostavno, ali sposobnost da unesete red u haotične situacije i drugima olakšate snalaženje predstavlja veliku prednost.

5. Sedefasti nabori: Imate maštu i lako stvarate nove ideje

Sedefasti nabori nabori simbolizuju maštovitost i kreativnost. Lako povezujete naizgled nepovezane stvari, pronalazite inspiraciju u svakodnevnim situacijama i smišljate nove načine da iskoristite ono što vam je već poznato.

Vaša kreativnost ne mora se ogledati samo u umjetnosti, već i u svakodnevnim izborima, zanimljivim kombinacijama i drugačijem rješavanju problema. Možda ne shvatate koliko je dragocjeno to što u poznatim stvarima umijete da vidite nove mogućnosti.

Šta ste naučili o sebi?

Sjetite se nekog zadatka koji ste nedavno uspješno završili i razmislite da li su vam u tome pomogli pažnja, snalažljivost, strpljenje, organizovanost ili maštovitost. Ne potcjenjujte svoje sposobnosti – ono što vama djeluje sasvim jednostavno, drugima može predstavljati veliku prednost.

(Mondo)