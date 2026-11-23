Uredite hodnik po japansko principu i zaboravite na nered, gomile cipela, kišobrana, torbi...

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Predsoblje je često najmanji dio stana, a upravo se u njemu najlakše stvara najveći nered. Cipele ostavljene pored vrata, torbe na stolici, kišobrani u uglu i ključevi koji stalno mijenjaju mjesto često nam stvaraju frustraciju. Ipak, rješenje ne mora da podrazumijeva kupovinu novog namještaja ili veliko preuređenje. Inspiracija dolazi iz Japana, gdje se posebna pažnja posvećuje organizaciji ulaznog prostora i odvajanju spoljašnjeg svijeta od unutrašnjosti doma.

Taj princip poznat je kao genkan - posebno organizovana zona na ulazu u japanske domove, u kojoj se izuva obuća i odlažu stvari koje koristimo prilikom dolaska i odlaska. Osim što doprinosi urednijem izgledu, ovakav raspored pomaže i da se prašina, blato i druge nečistoće ne unose u ostatak stana.

Japaci posebnu pažnju obraćaju na 5 stvari:

1. Obuća

Jedan od glavnih razloga zbog kojih predsoblje izgleda neuredno jeste preveliki broj cipela i patika. Umjesto da svi parovi budu na dohvat ruke, izdvojite samo one koje svakodnevno koristite. Ostalu, sezonsku obuću odložite u ormar ili kutije. Zatvoreni cipelarnik posebno je praktičan jer skriva obuću i ostavlja utisak urednijeg prostora. Ako imate malo predsoblje, birajte pliće modele koji ne ometaju prolaz.

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2. Svaka sitnica na svom mjestu

Ključevi, novčanik, naočare, torbe i kišobrani često završe tamo gdje se zateknemo kada uđemo u stan. Zato je važno unaprijed odrediti mjesto za svaki od ovih predmeta. Za ključeve može da posluži mala posuda ili zidni organizator, dok su za torbe i jakne praktične zidne kukice. Kišobrane odložite u poseban stalak, a ako je hodnik uzak, izaberite zidni držač.

3. Papuče za goste

U japanskim domovima izuvanje na ulazu dio je svakodnevne kulture. Sličan princip lako možemo primijeniti i kod nas. Nekoliko pari papuča za goste držite na posebnom mjestu, tako da budu dostupne kada zatrebaju, ali da ne zauzimaju prostor u predsoblju.

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Vidi opis Zaboravite gomilanje cipela, torbi, kišobrana: Japansko predsoblje je sada hit Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Youtube printscreen / Never Too Small Br. slika: 31 31 / 31

4. Čistoća je imperativ

Važno pravilo je da se blato, voda i prašina ne prenose iz ulaznog prostora u ostatak doma. Kvalitetan otirač može da zadrži dobar dio nečistoća, dok redovno metenje i brisanje poda sprečavaju njihovo dalje širenje.

5. Prilagodite organizaciju veličini prostora

Za uredno predsoblje nije neophodno imati veliki hodnik, prenosi Nova. Naprotiv, i najmanji prostor može biti funkcionalan ako se pametno iskoriste zidovi, izaberu odgovarajući ormarići i izbjegne gomilanje stvari.

Suština japanskog principa nije u tome da predsoblje izgleda savršeno, već da svaka stvar ima svoje mjesto i da ulaz u dom ostane čist, prohodan i prijatan.

(Lepa i srećna/Mondo)