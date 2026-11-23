Iako se "burn out" najčešće pripisuje prekomjernom radu, nova istraživanja pokazuju da stres iz privatnog života, osobine ličnosti i loše životne navike često igraju ključnu ulogu u nastanku ovog stanja.

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Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) klasifikuje sindrom izgaranja kao profesionalni fenomen, opisujući ga kao posljedicu hroničnog stresa na poslu sa kojim se ne upravlja uspješno. Međutim, studija istraživačkog tima sa Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju, koju je predvodio psiholog Renzo Bjanki, pokazala je da samo 27,7 procenata učesnika smatra posao glavnim uzrokom svog stanja.

Skriveni uzroci iscrpljenosti

Više od sedamdeset procenata ispitanika izjavilo je da njihovo izgaranje zapravo proističe iz svakodnevnih životnih izazova, poput porodičnih problema i zdravstvenih poteškoća. Pored toga, meta-analiza iz 2020. godine otkrila je da je veza između posla i sindroma izgaranja znatno slabija nego što se ranije mislilo.

Istraživanja koja prate demografske i socijalne faktore dodatno osvjetljavaju ovaj problem. Studija sprovedena na više od tri hiljade žena pokazala je da su finansijski problemi, teškoće u brizi o djeci i obavljanju kućnih poslova snažni pokretači visoke iscrpljenosti.

Žene koje su prijavile najviši nivo izgaranja često su bile mlađe, razvedene i suočene sa zdravstvenim problemima ili nedostatkom podrške porodice, što jasno ukazuje na to da posao nije jedini izvor njihovog tereta.

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Uloga ličnosti i životnih navika

Unutrašnji faktori, poput osobina ličnosti, imaju izuzetan uticaj na to kako pojedinci reaguju na stres i da li će razviti simptome iscrpljenosti. Meta-analiza iz 2009. godine, koju su sproveli istraživači Alarkon, Ešleman i Bouling, utvrdila je da osobine ličnosti objašnjavaju i do 40 procenata varijante u ishodima sindroma sagorijevanja.

Neuroticizam je identifikovan kao najsnažniji prediktor, dok perfekcionizam, pesimizam i izražena potreba za kontrolom dodatno povećavaju ranjivost na svakodnevni stres. Osobe sa ovakvim karakteristikama često preuzimaju previše odgovornosti i znatno teže se nose sa iznenadnim pritiscima.

Način na koji provodimo slobodno vrijeme takođe doprinosi obnavljanju ili potpunom iscrpljivanju tjelesne i mentalne energije. Prema pregledu naučne literature zasnovanom na proširenom biopsihosocijalnom modelu, nedostatak fizičke aktivnosti, nedovoljno sna i prekomjerna upotreba pametnih telefona sprečavaju psihološko odvajanje od svakodnevnih problema. Hronični umor se nakuplja kada pojedinac nema priliku za adekvatan odmor, što na kraju rezultira osjećajem kognitivne i fizičke potrošenosti.

Emocionalni resursi i traume

U kliničkoj i organizacionoj praksi, simptomi sagorijevanja se ponekad miješaju sa posljedicama ozbiljnih životnih kriza. Istraživanje instituta PBT na uzorku od 73.500 ljudi pokazalo je da posljedice ozbiljne izdaje u privatnom životu mogu izazvati dugotrajnu malaksalost i hronični gubitak fokusa. Poslodavci i menadžeri često pogrešno prepoznaju ove drastične promjene u ponašanju kao profesionalno izgaranje ili depresiju, iako su one direktna posljedica emocionalne traume van radnog okruženja.

Zbog toga zdravstveni stručnjaci naglašavaju da prilagođavanje obima posla ne može uvijek da riješi problem nedostatka energije, posebno ako primarni stresor leži kod kuće. Razvoj lične otpornosti, primjena tehnika za upravljanje stresom i pronalaženje smisla u aktivnostima van radnog mjesta ključni su koraci ka oporavku. Očuvanje mentalne i fizičke energije zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uzima u obzir cjelokupan životni kontekst pojedinca, a ne samo njegove radne zadatke, piše RTS.

(Mondo.rs)