Pjevačica Majli Sajrus izgovorila je sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru, muzičaru Maksu Morandu, na intimnoj ceremoniji u Palm Springsu, a njena vjenčanica odmah je pokrenula lavinu poređenja sa haljinom koju je nosila na prvom vjenčanju sa Lijamom Hemsvortom.

Izvor: nstagram/Miley Cyrus/Printscreen/ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Majli Sajrus (34) je oduvijek njegovala autentičan stil i pratila sopstvena pravila kada je moda u pitanju, a oba njena vjenčanja savršeno oslikavaju faze života u kojima se nalazila. Iako su obe ceremonije bile intimne i daleko od očiju javnosti, modni izbori za prvi i drugi odlazak pred oltar pokazuju ogromnu promjenu u njenom izrazu. Od klasične, gotovo holivudske romantike do svedenog, visokomodnog glamura sa dozom provokacije.

Prvo vjenčanje (2018): Klasični saten i korset Vivijen Vestvud

Na svom prvom vjenčanju sa glumcem Lijamom Hemsvortom, Majli je igrala na kartu bezvremenske romantike i starog glamura. Tada se odlučila za kreaciju legendarne britanske dizajnerke Vivijen Vestvud (Vivienne Westwood) iz kolekcije koja se izrađuje po mjeri (made-to-order).

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Vidi opis Dva vjenčanja, dvije potpuno drugačije Majli: Od razvoda zbog djevojke do prstena od 70.000 dolara Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram/Printscreen/Miley Cyrus Br. slika: 8 8 / 8

Riječ je o drapiranoj vjenčanici sa korsetom od svilenog satena u boji slonovače, čija je cijena u buticima u Londonu i Njujorku bila poznata javnosti i iznosila je 8.600 dolara. Za razliku od sadašnje podignute frizure koja ističe gola leđa, Majli je tada nosila blage, puštene talase i minimalnu šminku, dok je Lijam uz crno odijelo i crnu kravatu unio svoj prepoznatljivi surferski pečat, bijele patike.

Drugo vjenčanje (2026): Svedeni seksepil i otvorena leđa sa potpisom "Saint Laurent"

Majli i njen pet godina mlađi partner, muzičar Maks Morando, zaljubili su se 2021. godine, a vjeridbu su objavili u decembru 2025. Kada je 21. novembra u Palm Springsu u Kaliforniji stala pred oltar, pjevačica se odlučila za romantičnu, ali izuzetno modernu vjenčanicu dugih rukava sa potpuno otvorenim leđima.

Vjenčanicu je specijalno za nju dizajnirao Entoni Vakarelo (Anthony Vaccarello) za francusku modnu kuću "Saint Laurent", što predstavlja i jednu od njegovih posljednjih velikih kreacija za ovaj brend, nakon najave odlaska sa mjesta kreativnog direktora. Cjelokupan stajling Majli je upotpunila elegantnom podignutom punđom, visećim minđušama i špicastim salonkama, dok je mladoženja Maks Morando pratio njen modni izraz u svedenom, elegantnom crnom odijelu iste modne kuće.

Za razliku od same haljine čija cijena nije otkrivena, mediji su objavili procjenu vrijednosti njenog vjereničkog prstena od 14-karatnog žutog zlata sa cushion-cut dijamantom od oko četiri karata. Riječ je o radu dizajnerke Džeki Ajš (Jacquie Aiche), a vrijednost ovog komada nakita procjenjuje se na iznos između 70.000 i 150.000 dolara.

Upoznali se na sastanku na "slijepo"

Par je zajedno od 2022. godine, nakon što su se upoznali na sastanku na slijepo. "Pa, bio je naslijepo za mene, ali ne baš i za njega", izjavila je Sajrus za British Vogue 2023. godine. "Pomislila sam: 'Najgore što može da se desi jeste da odem.'"

U to vrijeme, jedan izvor je za Us Weekly rekao da je Sajrus zainteresovana za to da sa Morandom gradi budućnost. "Majli je sa Maksom mogla da zamisli zdrav, pozitivan i ispunjen život", otkrio je insajder. "Uči iz svog prethodnog braka i veza i želi da sa njim gradi bolju budućnost." Sada izgleda da je taj san postao stvarnost.

Zlatari objašnjavaju šta sve treba znati o prstenu Majli Sajrus sa dijamantom "cushion" reza, njegovoj procijenjenoj vrijednosti i zašto je "potpuno u skladu sa aktuelnim trendovima". Dijamant izgleda ima između 3 i 5 karata, a procjenjuje se da vrijedi više od 70.000 dolara. U epizodi emisije Jimmy Kimmel Live od 4. decembra 2025. godine, Sajrus je gostovala i govorila o svojoj vjeridbi i prstenu.

Najprije je Kimel rekao pjevačici: "Tvoj vjerenik, pitam se da li shvata - Maks je tvoj vjerenik - da je sačekao otprilike tri nedjelje, ne bi morao da smišlja božićni poklon."

"Ovo je bila ponuda za Crni petak, dušo", našalila se Sajrus, prije nego što je dodala: "Nije bila, ali bio je pametan na taj način. Možda i jeste. Nisam sigurna. Nisam sigurna. Bolje bi mu bilo da nije."

Majli Sajrus o veridbi, fobiji of papira Izvor: Youtube / Jimmy Kimmel Live

(Mondo.rs)