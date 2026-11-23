Istraživači su otkrili da muški imuni sistem reaguje znatno agresivnije na akutne virusne infekcije, što dovodi do ozbiljnijih simptoma i opasnijih zdravstvenih komplikacija.

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Nova studija potvrdila je da takozvani muški grip nije kliše i urbana legenda, već stvarna biološka pojava. Mnogi smatraju da je takozvani muški grip isključivo nesposobnost muškaraca da se izbore sa blagim bolestima poput prehlade. Ipak, istraživanje koje je vodio tim sa Univerziteta Mekmaster pokazalo je da biološki pol igra značajnu ulogu u načinu na koji ljudsko tijelo odgovara na određene patogene.

Nalazi objavljeni u časopisu Journal of Infectious Diseases potvrdili su da muškarci zaista teže podnose akutne virusne infekcije.

Istraživači su posmatrali reakcije na viruse poput influence, kovida 19 i virusa Zapadnog Nila na životinjskim modelima.

Tokom eksperimenata otkriveno je da su mužjaci miševa znatno podložniji teškim neurološkim komplikacijama, koje uključuju slabost i paralizu. Iako su posmatrani subjekti bili genetski gotovo identični, iste starosti i zaraženi jednakim količinama virusa pod istim uslovima, razlika u težini bolesti bila je očigledna.

Biološka osnova i imuni odgovor

Prvobitna pretpostavka naučnog tima bila je da su mužjaci izloženi većim količinama virusa koji napada organizam. Međutim, ispostavilo se da je virusno opterećenje u krvi i mozgu bilo potpuno identično kod oba posmatrana pola. Razlika u težini kliničke slike proizašla je isključivo iz načina na koji muški imuni sistem reaguje na infekcije.

"Bili su genetski gotovo identični, iste starosti i zaraženi istim virusom iz iste bočice u jednakim količinama. Nije imalo smisla da postoji tako ogromna razlika u tome kako se bolest manifestovala. Sve je prihvaćenije u ovoj oblasti da se ishodi akutnih virusnih infekcija tipično razlikuju između mužjaka i ženki", objasnio je profesor Ali Aškar, glavni istraživač studije.

Snažniji i agresivniji inflamatorni odgovor muškog organizma dovodi do većeg oštećenja tkiva na mjestu infekcije, ali biološke razlike se tu ne završavaju. Ženski polni hormon estrogen posjeduje dokazana antivirusna svojstva i podstiče efikasniju proizvodnju zaštitnih antitijela. Nasuprot tome, muški hormon testosteron djeluje blago imunosupresivno, što inicijalni imuni odgovor čini mnogo manje efikasnim u ranoj fazi bolesti.

Promjena medicinskog pristupa

Zbog ovakvih bioloških specifičnosti, savremena medicina suočava se sa rastućom potrebom da terapije prilagodi polu pacijenta. Pored biologije, podaci pokazuju i prisustvo ozbiljne pristrasnosti u samom zdravstvenom sistemu, jer nedavna američka studija navodi da ljekari često ne shvataju ženski bol podjednako ozbiljno kao muški.

Ženskim pacijentima se pri identičnom nivou bola češće predlaže psihoterapija umjesto neophodnih medikamenata. Ipak, kada su u pitanju akutne virusne infekcije, klinički podaci jasno ukazuju na znatno veću fizičku ugroženost muškaraca.

"Od sada je za svaku akutnu virusnu infekciju važno da ljekari rano kontrolišu upalu kod muških pacijenata. Već imamo mnogo odobrenih i efikasnih antiinflamatornih lijekova, pa nam za ovo nisu nužno potrebne potpuno nove intervencije. Samo moramo da priznamo da muški pacijenti mogu biti osjetljiviji na teške oblike bolesti i u skladu sa tim moramo prilagoditi planove liječenja", istakao je Aškar.