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Respiratorne infekcije u Srpskoj: Hospitalizovano 39 pacijenata, najviše pogođeni najmlađi

Respiratorne infekcije u Srpskoj: Hospitalizovano 39 pacijenata, najviše pogođeni najmlađi

Autor Haris Krhalić
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U bolnicama Srpske zbog teških respiratornih infekcija liječi se 39 pacijenata. Za sedam dana prijavljene su 4.453 infekcije, a najugroženiji su najmlađi.

Respiratorne infekcije u Srpskoj: 39 hospitalizovanih Izvor: Image Point Fr/Shutterstock

Na liječenju u bolnicama u Republici Srpskoj je 39 pacijenata zbog teške akutne respiratorne infekcije, a najviše su pogođeni najmlađi, rečeno je Srni u Institutu za javno zdravstvo Srpske.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske hospitalizovano je 17 pacijenata, u bolnicama Prijedor i Foča po pet, u bolnicama Nevesinje i Trebinje po četiri, u bijeljinskoj Bolnici tri, a jedan u zvorničkoj Bolnici.

U istom periodu, od 2. do 8. novembra, domovi zdravlja u Republici Srpskoj prijavili su 4.453 akutne respiratorne infekcije, dok su registrovana i 334 oboljenja slična gripu.

Najveća učestalost je u regijama Trebinja i Foče.

"Najveći broj oboljelih je u uzrasnoj grupi od pet do 14 godina i od 30 do 64 godine, dok su u kategoriji teških akutnih infekcija najviše obolijevali najmlađi", naveli su u Institutu.

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Tagovi

gripa Institut za javno zdravstvo RS

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