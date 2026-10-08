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Doktorica Jelena Đaković Dević za MONDO: Obustava BCG vakcine je preventivna, zdravlje beba nije ugroženo (VIDEO)

Doktorica Jelena Đaković Dević za MONDO: Obustava BCG vakcine je preventivna, zdravlje beba nije ugroženo (VIDEO)

Autor Dragana Božić
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Institut za javno zdravstvo Republike Srpske prije nekoliko dana donio je odluku o privremenoj obustavi distribucije i primjene BCG vakcine protiv tuberkuloze u zdravstvenim ustanovama širom Srpske.

Jelena Đaković Dević Izvor: Slaven Petković - Mondo

Odluka je donesena kao mjera predostrožnosti nakon što je u Hrvatskoj obustavljena primjena iste vakcine zbog prijave četiri slučaja osteomijelitisa kod vakcinisane djece.

Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo RS, dr Jelena Đaković Dević, istakla je da na našem području nisu zabilježene nikakve ozbiljne neželjene reakcije.

"U samoj Republici Srpskoj nismo imali prijavljenih ozbiljnih neželjenih reakcija i nemamo nikakvih signala niti sumnji u kvalitet ove vakcine. Međutim, imajući u vidu da koristimo vakcinu istog proizvođača i da su serije koje su bile povezane sa neželjenim reakcijama u jednom periodu bile u primjeni i kod nas, odluka o obustavi donesena je prvenstveno iz preventivnih razloga, vodeći se sigurnošću pacijenata", pojašnjava dr Đaković Dević.

Čeka se ishod istrage

Istraga o povezanosti vakcine i pojave osteomijelitisa je u toku, a tačan period trajanja obustave u ovom trenutku nije moguće precizirati. 

"Koliko će trajati sama istraga, nismo sigurni, čekamo zvanične informacije od tijela kako u Hrvatskoj, tako i od proizvođača da bismo imali kompletnu sliku i procjenili dalji nastavak vakcinacije.

"Vakcina BCG protiv tuberkuloze je vakcina koja se prima neposredno nakon rođenja i u suštini njena osnovna uloga jeste zaštita od težih oblika tuberkuloze, kao što su meningitis i slična stanja", istakla je dr Đaković Dević.

Šta je osteomijelitis i koji su simptomi?

Osteomijelitis je zapaljenje kosti ili zgloba koje se u literaturi navodi kao izuzetno rijetka neželjena reakcija na BCG vakcinu. Prema riječima dr Đaković Dević, simptomi se razvijaju postepeno i ne prolaze sami od sebe.

"Obično se manifestuju kroz otok, bol i osjetljivost na dodir, ograničenu pokretljivost (npr. dijete počinje da šepa). Za razliku od uobičajenih blagih reakcija poput prolaznog otoka ili bola na mjestu uboda, simptomi osteomijelitisa traju duže i ne pokazuju znakove poboljšanja, zbog čega je u takvim slučajevima neophodno konsultovati ljekara. Radi se o bolesti koja je izlječiva i tretira se lijekovima protiv tuberkuloze, uz očekivan povoljan klinički ishod", rekla nam je doktorica Đaković Dević.

Nadoknada vakcinacije je moguća

Doktorica poručuje roditeljima da privremeni prekid neće ugroziti zdravlje novorođenčadi.

"Smatramo da ovi privremeni prekidi vakcinacije neće uticati na zdravlje djece. Proces nadoknade vakcinacije se može uraditi, a bebe koje se trenutno ne vakcinišu u bolnicama i kliničkim centrima imaće mogućnost da vakcinu nadoknade u vakcinalnim centrima pri nadležnim domovima zdravlja", istakla je dr Đaković Dević.

(Mondo)

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