Agencija za lijekove BiH o BCG vakcini: Nema prijavljenih neželjenih reakcija, sve serije prošle posebnu kontrolu

BCG vakcina bugarskog proizvođača, čija je primjena obustavljena u Hrvatskoj, uvezena je ove godine i u BiH, ali je kontrola pokazala da je njen kvalitet zadovoljavajući, a sumnje na neželjene reakcije nisu prijavljene, saopštila je Agencija za lijekove BiH.

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Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH reagovala je nakon što je hrvatska agencija HALMED juče obustavila distribuciju i primjenu BCG vakcine proizvođača Bul Bio NCIPD iz Sofije zbog sumnje u njen kvalitet.

"Tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz pomenute vakcine", navodi se u saopštenju ALMBIH-a.

Iz Agencije pojašnjavaju da su sve uvezene serije prošle posebnu kontrolu kvaliteta u njihovoj kontrolnoj laboratoriji.

"Kvalitet uvezenih vakcina je bio zadovoljavajući", ističu iz ALMBIH-a.

Kako navode, u BiH od 2020. godine do danas nije prijavljena nijedna sumnja na neželjene reakcije na ovu BCG vakcinu.

U Hrvatskoj su ove godine prijavljene četiri sumnje na osteitis, odnosno osteomijelitis, upalu kosti koja je poznata, ali rijetka nuspojava BCG vakcine. Zbog toga su tamošnje vlasti pokrenule vanrednu kontrolu kvaliteta vakcine.

ALMBIH je dao preporuke i roditeljima i pedijatrima.

"Kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na osteitis ili osteomijelitis, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebu za daljom obradom", poručuju iz Agencije.

Iz ALMBIH-a navode da i dalje prate situaciju, te da će stručna i šira javnost biti blagovremeno obaviještene o svim eventualnim novostima.

Agencija je podsjetila zdravstvene radnike i pacijente da su dužni da prijave svaku sumnju na neželjena dejstva lijeka. Obrazac je dostupan na sajtu www.almbih.gov.ba, a popunjen se šalje na adresu [email protected].