Narodni poslanik SDS-a Milan Petrović predao kandidaturu Milana Aleksića uprkos stavu vrha stranke.

Izvor: GO SDS Prnjavor

Iz Gradskog odbora SDS-a Prnjavor saopšteno je da je Petrović postupio na osnovu odluke Glavnog odbora stranke, kojom je Aleksić utvrđen kao kandidat za delegata u Domu naroda.

"Na osnovu odluke Glavnog odbora SDS-a kojom je Milan Aleksić utvrđen kao kandidat SDS-a za delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, narodni poslanik Milan Petrović danas je zvanično predao kandidaturu Milana Aleksića", navedeno je na stranici ovog odbora.

Na sjednici Glavnog odbora SDS-a 15. novembra donesena odluka da Milan Aleksić iz Prnjavora bude kandidat za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Međutim, iz SDS-a su danas obrazložili da Glavni odbor tada nije utvrdio obavezujućeg kandidata kojeg bi ostale opozicione stranke morale prihvatiti, već je odredio prijedlog za razgovore o raspodjeli mjesta u Domu naroda.

Iz SDS-a napominju da stranka, za razliku od ranijih perioda, nema mogućnost da samostalno izabere svog kandidata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, zbog čega smatraju neosnovanim tvrdnje da su se odrekli mjesta i prepustili ga drugoj partiji.

U saopštenju iz SDS-a navodi se da kandidata za delegata u Dom naroda može dati samo opoziciona partija sa najviše glasova, odnosno PSS koji ima 11 narodnih poslanika.

Međutim, član Predsjedništva SDS-a Aleksandra Pandurević ocijenila je da je Predsjedništvo SDS-a nestatutarno, kršeći odluke Glavnog odbora, odlučilo da će SDS podržati delegata PSS-a za Dom naroda, a da će Branko Blanuša dobiti glasove PSS-a za Vijeće naroda, ističući da se ovakvo poniženje Glavnog odbora nije desilo u istoriji stranke.

"Predsjedništvo je izvršni organ Glavnog odbora koji je jedini nadležan da utvrđuje kandidate. I utvrdio je Milana Aleksića. Branko Blanuša je zadnja tri dana igrao rolu prepodobnog koji je dobrovoljno odustao od Doma naroda. Sada se ispostavilo ono što sam tada rekla nekim mojim kolegama: `Izvaraće Milana Aleksića, dogovorili su sa PSS da im daju Dom naroda, a Blanuša će u Vijeće naroda`", objavila je Pandurevićeva na društvenim mrežama.

Prema zaključku Narodne skupštine Republike Srpske, političke stranke ili poslanici do danas do 14.00 časova mogli su da predlože jednog ili više kandidata na liste za izbor srpskih delegata u Dom naroda.

(Srna)