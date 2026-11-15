SDS raspisuje unutarstranačke izbore: Blanuša neće ponovo u trku za predsjednika

Glavni odbor SDS-a donosi odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora koji će biti održani u narednih šest mjeseci. Blanuša neće biti kandidat.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Glavni odbor Srpske demokratske stranke (SDS) danas će donijeti odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora, koji bi trebalo da budu održani u narednih šest mjeseci, rekao je član Glavnog odbora Marinko Božović.

Božović je novinarima rekao da je aktuelni predsjednik SDS-a Branko Blanuša dobio podršku više od dvije trećine članova Glavnog odbora da ostane na čelu stranke do završetka unutarstranačkih izbora.

Prema njegovim riječima, Blanuša je obavijestio Glavni odbor da neće biti kandidat za predsjednika stranke, niti kandidat za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Božović je naveo da bi kandidat ili više njih za delegate u Domu naroda trebalo da budu izabrani u nastavku sjednice, koja je u toku, a javnost će o tome biti obaviještena nakon što stranački organi donesu odluku.

Najavio je i da će SDS angažovati tim advokata koji će pokrenuti pitanje krivične odgovornosti poslanika koji su, kako je rekao, "prevarili volju birača", odnosno iz opozicije prešli u vladajuću strukturu.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša rekao je da je na sjednici istaknuto da stranka nije zadovoljna izbornim rezultatom, te da će uslijediti razgovori sa drugim opozicionim strankama o politikama koje će zastupati u Narodnoj skupštini Republike Srpske i na nivou BiH.

Govoreći o mogućim razgovorima sa SNSD-om i koalicijom okupljenom oko te stranke, Blanuša je rekao da za tako nešto moraju biti ispunjeni određeni uslovi.

"Definisali smo šta tražimo za razgovore sa njima, a to je da imamo pet lista za Dom naroda, devet lista za Vijeće naroda i da nema prelazaka iz redova opozicije u vladajuće stranke", naglasio je Blanuša.

Dodao je da SDS u eventualnim razgovorima želi isključivo partnerski pristup.