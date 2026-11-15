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Milan Aleksić kandidat SDS-a za Dom naroda BiH

Milan Aleksić kandidat SDS-a za Dom naroda BiH

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Milan Aleksić, predsjednik GO SDS-a Prnjavor, kandidat je za delegata u Domu naroda BiH. Očekuje podršku poslanika i opozicionih stranaka.

Milan Aleksić kandidat SDS-a za Dom naroda BiH Izvor: Facebook/Milan Aleksić

Milan Aleksić, predsjednik Gradskog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) u Prnjavoru, kandidat je ove stranke za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, saznaje ATV.

Aleksić je rekao da je dobio podršku više od 30 članova Glavnog odbora SDS-a, te da vjeruje da ima mogućnost da bude izabran na ovu funkciju.

"Postoji varijanta da budem izabran, naravno, zavisi od poslanika u Narodnoj skupštini i smatramo da ćemo mi iz Srpske demokratske stranke imati sigurno jednog delegata u Domu naroda", rekao je Aleksić.

Govoreći o predstojećim razgovorima sa predstavnicima Liste za pravdu i red, Aleksić je naveo da očekuje njihovu podršku, s obzirom na to da je riječ o opozicionoj stranci.

"Zasigurno ima za cilj da podrži kandidata koji ispunjava sve neke uslove koji su uspostavljeni unaprijed. Imali smo do sada uvijek dobru saradnju, kako na lokalnom nivou sada", rekao je Aleksić.

On je izrazio očekivanje da će saradnja biti nastavljena i sa liderom Liste za pravdu i red Nebojšom Vukanovićem.

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