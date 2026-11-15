Mogući unutarstranački izbori u SDS-u: Glavni odbor danas raspravlja o budućnosti stranke

Glavni odbor SDS-a zasjeda u Istočnoj Ilidži. Na dnevnom redu su izborni rezultati, delegati u Domu naroda i buduća saradnja sa opozicionim strankama.

Izvor: SDS

U Istočnoj Ilidži danas je počela sjednica Glavnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS), na kojoj će biti analizirani izborni rezultati, razmatrana buduća politička strategija stranke i odlučivano o prijedlozima za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Među temama sjednice su i izbor delegata za Vijeće naroda Republike Srpske, saradnja sa drugim opozicionim partijama, kao i mogućnost raspisivanja unutarstranačkih izbora.

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je prije početka zasjedanja da će Glavni odbor razmotriti rezultate ostvarene na izborima i utvrditi pravce djelovanja stranke u narednom periodu.

Blanuša je najavio da će jedan od prioriteta SDS-a biti razgovori sa ostalim opozicionim strankama radi usaglašavanja buduće saradnje.

Cilj je, kako je naveo, dogovor o zajedničkom djelovanju i nastupu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.

Na sjednici bi trebalo da budu razmotreni i naredni politički koraci SDS-a u odnosu na druge opozicione partije.

Jedna od važnijih tačaka dnevnog reda odnosi se na utvrđivanje prijedloga i odlučivanje o kandidatima za delegate u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Blanuša je uoči sjednice ponovio da nije kandidat za delegata u Domu naroda, odbacujući spekulacije koje su se pojavile u javnosti.

SDS će razmatrati i izbor delegata za Vijeće naroda Republike Srpske.