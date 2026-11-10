Odgovor SDS-a Dodiku: Spremni smo za razgovor, ali pod ovim uslovima

SDS je spreman za razgovor sa SNSD-om, ali traži da se sastanak održi u institucijama Srpske i da se prethodno prihvati prijedlog o izboru delegata.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Srpska demokratska stranka (SDS) saopštila je da je spremna za razgovore sa SNSD-om o zaštiti interesa Republike Srpske, ali je postavila nekoliko uslova za održavanje sastanka koji je za sutra, 11. novembra, predložio lider SNSD-a Milorad Dodik.

Iz SDS-a su poručili da bi u razgovorima učestvovali u zajedničkoj delegaciji sa Pokretom Sigurna Srpska (PSS), na čijem je čelu Draško Stanivuković.

Međutim, naveli su da se sastanak može održati isključivo u institucijama Republike Srpske, uz prisustvo predsjednika Republike i srpskog člana Predsjedništva BiH.

Jedan od uslova je i, kako su naveli, jasno opredjeljenje za nultu toleranciju prema političkoj korupciji.

SDS traži prethodni dogovor o izboru delegata

Iz ove stranke očekuju da blok predvođen SNSD-om prije sastanka prihvati njihov prijedlog o raspodjeli kandidatskih lista za izbor srpskih delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Vijeće naroda Republike Srpske.

Prema prijedlogu SDS-a, u Narodnoj skupštini Republike Srpske trebalo bi da bude predloženo ukupno pet kandidatskih lista za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i osam lista za Vijeće naroda Republike Srpske.

Svaki politički blok predložio bi broj lista srazmjerno procentu glasova koji je osvojio na posljednjim opštim izborima u BiH.

"Cilj je da izbor delegata odražava volju birača i da narodni poslanici glasaju slobodno, bez pritisaka, ucjena i političke trgovine", navedeno je u saopštenju SDS-a.

Iz stranke smatraju da bi takav način izbora omogućio da sastav delegacija odražava izbornu volju građana, bez političkih pritisaka i trgovine.

Ukoliko SNSD prihvati navedene uslove, SDS je spreman da dogovori sastanak prije konstitutivne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Dodik ponudio sastanak u prostorijama SDS-a

Podsjećamo, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponudio je 10. novembra predsjedniku SDS-a Branku Blanuši i predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću sastanak za sutra u 17 časova, i to u prostorijama SDS-a.

Dodik je prethodno pozvao predstavnike ove dvije stranke na razgovor u prostorije SNSD-a, ali se oni nisu pojavili.

Kao teme razgovora naveo je formiranje vlade nacionalnog jedinstva i mogućnost šire političke saradnje na nivou Republike Srpske i BiH.

"Smatramo da vrijeme koje dolazi traži usaglašeno institucionalno i političko djelovanje na svim nivoima, jer bi to bilo najbolje za Republiku Srpsku. Shodno njihovim kapacitetima, spremni smo da im otvorimo prostor za ulazak u strukture vlasti na nivou Srpske i BiH", rekao je Dodik.

On je tada naveo da je SDS ranije odgovorio na poziv i poručio da je spreman za sastanak, ali ne u prostorijama SNSD-a, dok je PSS, prema njegovim riječima, tražio preciziranje dnevnog reda.

Dodik je poručio da je spreman da razgovara i u prostorijama SDS-a i PSS-a, a nakon što je uputio novi poziv, čekao je potvrdu obje stranke.

Za sada je poznato da je SDS izrazio spremnost za razgovor, ali uz navedene uslove. Njihov prijedlog podrazumijeva drugačije mjesto održavanja sastanka od onog koje je Dodik ponudio, kao i prethodno usaglašavanje pitanja raspodjele kandidatskih lista.

(MONDO)