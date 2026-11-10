Dodik ponudio novi sastanak SDS-u i PSS-u: "Propuštaju priliku da budu ozbiljni"

Milorad Dodik ponudio je Drašku Stanivukoviću i Branku Blanuši novi sastanak, koji bi trebalo da bude održan sutra u 17 časova u prostorijama SDS-a.

Izvor: Srna/Vesna Šurbart

Milorad Dodik ponudio je liderima SDS-a i PSS-a sastanak sutra, 11. novembra, u 17 časova u prostorijama SDS-a.

Predstavnici ove dvije stranke danas se nisu pojavili na sastanku u prostorijama SNSD-a.

Dodik je kao teme razgovora naveo formiranje vlade nacionalnog jedinstva i širu političku saradnju na nivou Srpske i BiH.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ponudio je predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću i predsjedniku SDS-a Branku Blanuši sastanak sutra (11. novembra) u 17 časova u prostorijama SDS-a.

"Danas do kraja dana čekam njihovu potvrdu. Ponudili smo SDS-u i PSS-u da dođemo sutra u prostorije SDS-a u 17 časova. Ako hoće da dođemo, doći ćemo, a ako neće, da ne mlataramo uzalud", izjavio je Dodik nakon sjednice vladajuće koalicije, danas 10. novembra.

Podsjećamo, predstavnici SDS-a i PSS-a danas su bili pozvani na sastanak u prostorije SNSD-a, ali se nisu pojavili.

Kako je Dodik naveo, tema razgovora trebalo je da bude formiranje vlade nacionalnog jedinstva i mogućnost šire političke saradnje na nivou Republike Srpske i BiH.

"Smatramo da vrijeme koje dolazi traži usaglašeno institucionalno i političko djelovanje na svim nivoima, jer bi to bilo najbolje za Republiku Srpsku. Shodno njihovim kapacitetima, spremni smo da im otvorimo prostor za ulazak u strukture vlasti na nivou Srpske i BiH", rekao je Dodik.

On je dodao da je SDS juče odgovorio na poziv i poručio da je spreman za sastanak ali ne danas zbog ranije preuzetih obaveza, ali da on ne bude održan u prostorijama SNSD-a.

Dodik je rekao da je od PSS-a dobio informaciju da danas ne žele doći jer im nije jasan dnevni red razgovora.

"Napisali smo da ih pozivamo na političke razgovore o mogućoj saradnji na nivou BiH i Srpske. Šta je tu nejasno?", upitao je Dodik.

Istakao je da je spreman da o navedenim temama razgovara i u prostorijama SDS-a i PSS-a.

"Propuštaju priliku da budu ozbiljni. Ozbiljni politički subjekti u današnje vrijeme sjedaju i razgovaraju jer nema drugoga načina. Mi smo rekli da smo spremni da razgovaramo", zaključio je Dodik.

(Nezavisne)