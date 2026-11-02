Dodik govorio o EU putu: Sa SBiH neće u vlast, najavio dvotrećinsku većinu u NSRS, komentarisao i posjetu MAGA skupu

Milorad Dodik poručio da Srpska neće prihvatiti nametanja iz EU, najavio dvotrećinsku većinu u NSRS, blokadu SBiH i put na Floridu u Mar-a-Lago.

Izvor: Borislav Zdrinja/Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska nije primarno protiv evropskog puta ali da neće prihvatiti nametanje politika koje vode njenoj degradaciji i devastaciji.

Dodik je na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Predsjedništva stranke rekao da je saradnja sa Evropskom unijom važna, ali da se moraju uvažiti pozicije Srpske.

On je ocijenio da je evropski put služio za demontažu Republike Srpske.

"Mi nismo primarno protiv evropskog puta, ali nismo ni za to da se nama nameću politike koje idu za tim da degradiraju i devastiraju Republiku Srpsku. Znamo da oni sada insistiraju na tome da ponovo neke zakone stave na dnevni red. Možemo da razgovaramo o tome ukoliko to bude zadovoljilo naše pozicije. Možemo da na tom pitanju radimo", rekao je Dodik.

On je naglasio da je za SNSD evropski put važan, ali da negativna iskustva u dosadašnjoj saradnji sa Evropskom unijom predstavljaju ozbiljnu prepreku.

"Šta god oni govorili, za nas evropski put jeste važan. To je nesumnjivo, saradnja sa Evropskom unijom jeste važna, ali negativna iskustva prevazilaze našu volju da radimo na njima u dosadašnjem okviru", istakao je Dodik.



Dodik je rekao kako SNSD napravio ozbiljan rezultat, u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaće dvotrećinsku većinu i nezaobilazan je faktor za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.

"Imaćemo od 57 do 60 poslanika u NSRS. A 57 sigurno. A moguće 60. A moguće 62", uvjeren je Dodik. Prema njegovim riječima konstitutivna sjednica novog saziva NSRS bi trebala biti održana 15. novembra.

Pored toga on je poručio da neće u vlast sa Strankom za BiH.

"Stranka za BiH neće biti u Savjetu ministara ili mi nećemo biti. A pošto mi imamo tamo 10, imamo četiri delegata, pa nek probaju. Ako oni hoće Stranku za BiH, ja ne vidim načina kako će proći. Kraj nas neće proći."

Dodik je rekao i da je riješeno pitanje deblokade računa RTRS-a.

On je naveo da Republika Srpska ne odustaje od RTRS-a, da je već zaštitila svu imovinu, a da su neodržive ambicije onih iz Sarajeva koji žele da upravljaju imovinom u Srpskoj.

"Sudovi u Republici Srpskoj su potrčali da presude RTRS, a iz istih razloga postoji tužba prema FTV. Postavlja se pitanje – kako, zbog čega? Zašto niste u isto vrijeme to uradili?", upitao je Dodik.

Za kraj je govorio i o putovanju u SAD na skup MAGA pokreta Donalda Trampa na Floridi u Mar-a-Lagu.

"Sad idem nešto da doručkujem i odmah idem kući da se spremam, putujem negdje na jednu destinaciju u Evropi, kasnije letim za Majami. Tamo sam na konferenciji koja se organizuje u okviru republikanskoga mega projekta, MAGA projekta koji se organizuje. To su ljudi koji održavaju konferenciju posvećenoj budućem razvoju i budućim odnosima. Vjerujem da ću sresti mnogo kongresmena, mnogo senatora, razgovarati sa važnim ljudima, nosiocima odluka iz Sjedinjenih Američkih Država. Veoma sam počastvovan što ću moći da učestvujem na skupu na lokaciji koja se zove Mar-a-Lago i da tamo, dakle, sretnete sve ljude. Rezervacije i sve ostalo, bezbjednosne provjere su učinjene, tako da ja nesmetano idem."