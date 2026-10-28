Dodik najavio povećanje plata prosvjetnim radnicima za 10 odsto

Milorad Dodik najavio je povećanje plata prosvjetnim radnicima u Republici Srpskoj za 10 odsto od 1. januara 2027, te pozvao lokalne zajednice na isti potez.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da Republika Srpska može donijeti odluku da prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja plate budu povećane za 10 odsto od 1. januara naredne godine i zatražio da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama.

"Republika Srpska ne može uticati na globalna ekonomska kretanja koja su dovela do rasta cijena, ali zato može donijeti odluku da prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja plate budu povećane za 10 odsto od 1. januara 2027", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On je zatražio da lokalne zajednice nađu način da u istom iznosu povećaju zarade zaposlenima u predškolskim ustanovama, ističući da oni koji brinu o vaspitanju i obrazovanju djece zaslužuju da država brine o njihovom statusu i životnim potrebama.