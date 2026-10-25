Dodik čestitao pobjedu Studentskoj listi

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je "Studentskoj listi" na pobjedi na izborima u Srbiji, ističući da Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno.
Dodik je naveo da su građani Srbije i svi politički akteri još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi.
On je posebno zahvalio doskorašnjem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za saradnju i razumijevanje koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj.
"To nije bila samo politička podrška - to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa", naglasio je Dodik.
Dodik je poručio da Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno, najbliže i u najboljim odnosima.
"U saradnji i podršci po svim pitanjima - regionalnim i međunarodnim, na svakom forumu i u svakoj instituciji. Jer Srbi sa obje strane Drine su jedan narod i tako će ostati", istakao je Dodik.
On je ukazao da je glas naroda glas Boga.
"Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje - zajedno", ponovio je Dodik.
Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji pobijedila "Studentska lista".
(Srna)