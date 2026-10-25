Dodik čestitao pobjedu Studentskoj listi

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je "Studentskoj listi" na pobjedi na izborima u Srbiji, ističući da Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je naveo da su građani Srbije i svi politički akteri još jednom demonstrirali demokratski karakter jednog od najstarijih državotvornih naroda u Evropi.

On je posebno zahvalio doskorašnjem predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za saradnju i razumijevanje koje je godinama pokazivao prema Republici Srpskoj.

"To nije bila samo politička podrška - to je bilo razumijevanje istog naroda, iste sudbine i istog interesa", naglasio je Dodik.

Dodik je poručio da Republika Srpska i Srbija nastavljaju dalje zajedno, najbliže i u najboljim odnosima.

"U saradnji i podršci po svim pitanjima - regionalnim i međunarodnim, na svakom forumu i u svakoj instituciji. Jer Srbi sa obje strane Drine su jedan narod i tako će ostati", istakao je Dodik.

On je ukazao da je glas naroda glas Boga.

"Građani Republike Srpske i Srbije rekli su svoje. Idemo dalje - zajedno", ponovio je Dodik.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji pobijedila "Studentska lista".

(Srna)