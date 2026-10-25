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Zatvorena sva biračka mjesta u BiH: Glasalo oko 84 odsto birača

Zatvorena sva biračka mjesta u BiH: Glasalo oko 84 odsto birača

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Svih 28 biračkih mjesta u BiH za vanredne parlamentarne izbore u Srbiji zatvoreno je u 20.00 časova, a pravo da glasa na njima iskoristilo je oko 84 odsto državljana Srbije prijavljenih za glasanje, rečeno je iz Ambasade Srbije u Sarajevu.

Srbija izbori glasanje u BiH Izvor: Vlada Srbije

Na biračkom mjestu u Ambasadi Srbije u BiH do zatvaranja glasalo je 76,40 odsto registrovanih birača.

Iz Ambasade ističu da je birački proces u BiH protekao u najboljem redu.

Pravo da glasa na 28 biračkih mjesta u BiH novi saziv Narodne skupštine Srbije imalo je oko 19.800 državljana Srbije koji žive ili rade u BiH, te lica sa dvojnim državljanstvom koja su podnijela zahtjev za glasanje. 

(Srna)

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