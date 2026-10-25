Pojačane policijske snage u centru Beograda, vozila za razbijanje demonstracija kod Skupštine Srbije

Vozila za razbijanje demonstracija, koja su ranije danas snimljena u centru Beograda, parkirala su se u blizini zgrade Skupštine Srbije, a autobusi puni pripadnika Žandarmerije ušli su u tu zgradu i zgradu Starog dvora, javljaju srbijanski mediji.

Izvor: Fonet

Stari dvor, koji se nalazi preko puta Doma Narodne skupštine, sjedište je Skupštine grada Beograda.

Policijske snage pojačane su u cijelom centru grada, a posebno ispred zgrade Republičke izborne komisije (RIK), u kojoj se nakon zatvaranja birališta u 20 sati obrađuju rezultati izbora, objavio je Klix.ba.

Ulica kralja Milana od jutros je zatvorena za saobraćaj. Policajci na terenu rekli su građanima da je saobraćajnica blokirana iz sigurnosnih razloga, odnosno radi osiguranja zgrade RIK-a.

Ispred Republičke izborne komisije ograđen prostor i sve više pripadnika žandarmerije u punoj opremi za razbijanje demonstracija okuplja se dva i po sata pred zatvaranje biračkih mesta.Podsećamo, procena izlaznosti do 17 časova je rekordnih 60.9% prema CESID-u. https://t.co/vEy2F54xIz — Mašina (@MasinaRS)October 25, 2026

Ranije tokom dana u centru Beograda snimljena su specijalna policijska vozila namijenjena razbijanju demonstracija. Kolona tih vozila snimljena je kako iz Ulice kneza Miloša skreće u Ulicu kralja Milana.

U Pionirskom parku u centru Beograda, nekoliko sati prije zatvaranja biračkih mjesta na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, počelo je postavljanje šatora i prateće infrastrukture, objavljeno je na Iks nalogu portala Mašina.

Prema tim navodima, kamioni dovoze opremu, a u parku se nalaze i policijski službenici. Prostor je i dalje ograđen metalnim ogradama.

Za sada nema informacija o razlozima ponovnog postavljanja šatora niti o tome koliko će se dugo zadržati u parku.

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će nadležne institucije adekvatno u skladu sa zakonom odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i nasilje bilo koje vrste na dan održavanja izbora i poslije njih.

Tužilaštvo je apelovalo na sve učesnike izbornog procesa u Srbiji da spuste međusobne tenzije, uzdrže se od neprimjerenog, kao i nasilničkog ponašanja, kao i da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata.

(Mondo)