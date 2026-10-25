Do 14 časova glasalo 46,4 odsto birača: Prvi preliminarni rezultati izbora u Srbiji oko 22 sata

U Srbiji je na vanrednim parlamentarnim izborima do 14.00 časova glasalo 46,4 odsto birača, procjena je Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID).

Izvor: MONDO - Stefan Stojanović

Procjena se zasniva na 84,5 odsto obrađenog uzorka.

Na izborima 2023. godine izlaznost u isto vreme iznosila je 32,2 odsto.

Do 14.00 časova CESID je primio više od 200 prijava mogućih nepravilnosti tokom izbornog dana.

Prijave se odnose na različite faze izbornog procesa, a među najčešće evidentiranim problemima su fotografisanje glasačkih listića, porodično i grupno glasanje, poteškoće u radu biračkih odbora i problemi u vezi sa identifikacijom i evidentiranjem birača.

Poznata satnica: Evo kada će biti objavljeni prvi preliminarni rezultati izbora u Srbiji

Večeras između 21.30 i 22 sata očekuju se prve procene rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, uz ažuriranje podataka uživo.

Prve procene rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji očekuju se večeras između 21.30 i 22 sata, a podaci će se potom ažurirati uživo.

CeSID i IPSOS tokom dana objavljuju i procene izlaznosti u pet termina, uz uzorak od 750 biračkih mesta.

CeSID će paralelno brojati glasove i pratiti izborne nepravilnosti, a preliminarne procene objaviće tek kada podaci budu dovoljno pouzdani i stabilni.

Nakon izbora biće predstavljeni i preliminarni i finalni izveštaj posmatračke misije.

(Mondo)