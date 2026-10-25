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Do 12.00 časova izlaznost 34,55 odsto: Glasanje na izborima u Srbiji bez većih problema

Do 12.00 časova izlaznost 34,55 odsto: Glasanje na izborima u Srbiji bez većih problema

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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U Srbiji je na vanrednim parlamentarnim izborima do 12.00 časova izlaznost, bez Kosova i Metohije, iznosila 34,55, podaci su Republičke izborne komisije (RIK).

Do 12.00 časova izlaznost 34,55 odsto Izvor: MONDO - Stefan Stojanović


Direktor Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović rekao je na konferenciji za novinare da je u Vojvodini izlaznost bila 38,08, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 32,56, Južnoj i Istočnoj Srbiji 31,96 odsto i beogradskom regionu 35,23 odsto.

Na prethodnim izborima 2023. godine izlaznost do 12.00 časova je bila 21,33 odsto, a konačna 58,77 odsto.

Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da dosadašnji tok glasanja na velikom broju biračkih mjesta prolazi u najboljem mogućem redu.

On je dodao da je bio jedan incident u Doljevcu, kada je za trenutak prekinuto glasanje, pa je došla policija, i nakon toga glasanje nastavljeno.

Na pojedinim biračkim mjestima registrovane su razmirice između članova biračkih odbora, vezano za tajnost glasanja birača na biračkom mjestu, pojedini članovi odbora sklanjali su zavjese na paravanima na kabinama, što ne smiju.

Dimitrijević je istakao da zavjesa mora da bude navučena, da se ne naruši tajnost glasanja.

On je upozorio da je krivično djelo uništavanje biračkog materijala i sprečavanje glasanja građana.

(Mondo)

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