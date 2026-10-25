Glasanje za izbore u Srbiji: U BiH otvoreno 28 biračkih mjesta

U Banjaluci su u 7.00 časova otvorena tri biračka mjesta, gdje građani mogu do 20.00 časova glasti na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, rečeno je u biračkom odboru Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci.

Izvor: Srna

Kako je navedeno, u Banjaluci ima oko 4.500 glasača, a proces glasanja protiče u najboljem redu.

Građani koji su prijavljeni za glasanje u Repubici Srpskoj i BiH treba da sa sobom imaju dokumenta Srbije, pasoš ili ličnu kartu, u kojima se vidi adresa prebivališta u Srbiji.

Biračka mjesta u Banjaluci organizovana su u Generalnom konzulatu Srbije, u centralnoj zgradi “M:tela” u Ulici Vuka Karadžića i u TK centru “M:tela”, u blizini parka “Mladen Stojanović”.

U Ambasadi Srbije u Sarajevu jutros u 7.00 časova otvoreno je biračko mjesto za parlamentarne izbore u Srbiji.

Predsjednik biračkog odbora Petar Novaković rekao je Srni da je za glasanje na ovom biračkom mjestu registrovano 1.339 građana.

– Do 8.00 časova glasalo je 59 lica – izjavio je Novaković i dodao da izborni proces protiče bez problema.

Glasanje će trajati do 20.00 časova, a glasačima je potreban važeći identifikacioni dokument Srbije.

Građani Srbije moći će da glasaju na ukupno 28 lokacija u BiH.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, na kojima će oko 6,5 miliona upisanih birača glasati za novi saziv Skupštine.

Za ukupno 250 poslaničkih mandata boriće se kandidati sa 18 izbornih lista.

(Mondo)