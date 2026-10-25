CIK utvrdio rezultate opštih izbora u BiH: Poznati mandati u parlamentima i imena izabranih funkcionera

Centralna izborna komisija (CIK) BiH utvrdila je i objavila rezultate opštih izbora u BiH 2026. godine.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Predsjednik Republike Srpske će biti Savo Minić (SNSD) sa 301.532 osvojena glasa, a potpredsjednici Ramiz Salkić (SDA) sa 12.213 glasova i Igor Balukčić (HDZ 1990) koji je osvojio 3.547 glasova.

Srpski član Predsjedništva BiH biće Željka Cvijanović (SNSD), bošnjački Denis Bećirović (SDP) i hrvatski Darijana Filipović (HDZ BiH).

U Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD ima 34 od 83 mandata. PSS je na 12 mandata, a SDS na 10.

Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS po četiri mandata, Koalicija za državu je na tri mandata, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat.

U Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH SDA će imati devet mandata, SNSD šest, SDP BiH pet, HDZ BiH četiri, SBiH tri, DF, NiP, SDS i PSS po dva, a jedan mandat će imati Naša stranka, NES, Ujedinjena Srpska, Lista za pravdu i red, HDZ 1990, DNS-NPS i SP-DEMOS.

Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata Opštih izbora u BiH CIK je donio sinoć, a stupa na snagu danom donošenja i objavljena je na internet stranici CIK-a.

Iz CIK-a navode da se zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića podnose u roku od 72 časa od dana kada je CIK objavio utvrđene izborne rezultate, u formi i pod uslovima kako je propisano odredbama Izbornog zakona, kao i prigovor na tačnost objavljenih rezultata izbora.

U skladu s članom Izbornog zakona BiH protiv Odluke o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora može se putem CIK-a podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda BiH u roku od dva dana od dana objave odluke na internet stranici CIK-a.

Zahtjevi za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovori na objavljene rezultate i žalbe na Odluku o utvrđivanju i objavljivanju rezultata opštih izbora dostavljaju se isključivo putem faksa na broj 033/251-329, elektronskom poštom ili lično u sjedište CIK-a.

U CIK-u je danas radni dan i isti se računa u rokove za podnošenje zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića, prigovora i žalbi. Predmetni podnesci mogu biti neposredno predati u pisarnici CIK-a od 8.00 do 16.00 časova.

(Mondo)