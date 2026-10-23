Promjena u raspodjeli mandata za Parlament FBiH: SDA ostala bez jednog mjesta, preuzeo ga HDZ BiH

SDA je ostala bez jednog mandata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH u korist HDZ-a BiH, pokazuju novi preliminarni rezultati CIK-a BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

SDA je ostala bez jednog mandata u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH (FBiH), a dobio ga je HDZ BiH, pokazuje projekcija raspodjele mandata prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije (CIK) BiH.

SDA sa 242.607 glasova, odnosno 30,47 odsto, prema projekciji, ima 31 mandat, od čega je sedam kompenzacionih, dok HDZ BiH i partneri sa 111.821 glasom ili 14,05 odsto, imaju 15 mandata, od čega su tri kompenzaciona.

U prvoj projekciji, SDA je imala 32, a HDZ BiH 14 mandata.

Promjena je nastala u Izbornoj jedinici osam, nakon prebrojanih glasova koji su pristigli poštom od kojih je 3.113 glasova bilo za HDZ BiH, a 354 za SDA.