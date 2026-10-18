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Glasanje u Bukviku protiče mirno i bez gužve: Do 15 časova izašlo više od 42 odsto upisanih

Glasanje u Bukviku protiče mirno i bez gužve: Do 15 časova izašlo više od 42 odsto upisanih

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Do 15.00 časova na biračkom mjestu u brčanskom naselju Bukvik na ponovljene izbore izašlo je 170 od upisanih 403 glasača, rekla je Srni član Izborne komisije Brčkog LJiljana Orendi.

Glasanje u Bukviku Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema njenim riječima, 22 birača glasala su uz pomoć drugog lica, a riječ je o starijoj populacija stanovnika.

"Sve protiče u najboljem redu", istakla je Orendijeva i dodala da na biračkom mjestu nema gužve.

Na ovom biračkom mjestu u osnovnoj školi u Bukviku upisana su 403 birača - 322 sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske i 81 sa entitetskim državljanstvom Federacije BiH.

Centralna izborna komisije BiH poništila je glasanje na ovom biračkom mjestu jer na dan opštih izbora 4. oktobra birači sa državljanstvom Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće i nisu mogli da glasaju za Parlamentarnu skupštinu BiH.

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