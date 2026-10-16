Počelo brojanje glasova pristiglih poštom: CIK najavljuje konačne rezultate izbora do 24. oktobra

Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra, a prema preliminarnim podacima CIK-a obrađeno je 99,04 odsto redovnih biračkih mjesta

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U Glavnom centru za brojanje Centralne izborne komisije BiH počelo je brojanje glasova pristiglih poštom, a ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti rezultati izbora biće utvrđeni do 24. oktobra, odnosno do zakonskog roka, izjavio je Srni predsjednik CIK-a Jovan Kalaba.

"Imamo poštu koja nije `na novim tehnologijama`. Mora se skenirati i brojati ručno. Počeli smo sa tim radom i ne kasnimo", istakao je Kalaba, te dodao da brojanje glasova pristiglih poštom ide po planu.

On je dodao da su u subotu, 10. oktobra, preuzeti posljednji paketi glasova pristiglih poštom.

Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra, a prema preliminarnim podacima CIK-a obrađeno je 99,04 odsto redovnih biračkih mjesta, odnosno 5.073 od ukupno 5.122 redovna biračka mjesta.